Ad Andria la giornata nazionale degli alberi con il progetto “Un albero per il futuro”

Scelta Andria, per la provincia BAT, per la piantumazione di un leccio permanifestazione organizzata dal Gruppo Carabinieri Forestali della regione "Puglia" in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, perNel Parco urbano "Parco Europa-Giovanni Paolo II" - alla presenza del Sindaco della Città, Avv. Giovanna BRUNO, del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, Col. Giovanni MISCEO, del Vice Prefetto della Bat, dr.ssa Rachele Grandolfo e del Dirigente Ufficio III dell'USR per la Puglia, dr.ssa Giuseppina Lotito e delle altre autorità civili e militari - verrà infatti piantato un leccio in un' aiuola confinante con il plesso scolastico Falcone-Borsellino.Alla cerimonia interverrà una delegazione di scolari e genitori della scuola Falcone guidata dal Dirigente, Prof. Carlo Zingarelli.L'iniziativa fa parte di una diffusa campagna di messa a dimora di piante forestali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e peri-urbani, fornite dai Reparti Carabinieri della Biodiversità per il miglioramento della qualità della vita nelle città.L'iniziativa di domenica seguirà quella di domani 20 novembre di messa a dimora dell'Albero di Falcone - duplicazione del Ficus magnolia, classificato albero monumentale di interesse nazionale, che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia nel 1992 - che avrà luogo a Bari, nel Parco cittadino di Largo 2 giugno, e che toccherà agli altri capoluoghi di provincia e ad alcune città dei Parchi Nazionali del Gargano e dell'Alta Murgia.