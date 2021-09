Ad Andria il 68% dei giovani tra i 12 ed i 19 anni hanno ricevuto la prima dose di vaccino

La percentuale dei giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino nella Asl Bt sale al 69 per cento (23.729 persone) mentre il 25 per cento ha completato il ciclo vaccinale (8556 persone). In particolare ad Andria e Barletta il 68 per cento ha ricevuto la prima dose, a Bisceglie il 77 per cento, a Canosa il 68 per cento, a Margherita il 72 per cento, a Minervino il 75 per cento, a San Ferdinando il 67 per cento, a Spinazzola il 77 per cento, a Trani il 69 per cento, a Trinitapoli il 58 per cento.Sono 5.450.118 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 90.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.014.312).