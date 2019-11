I funghi commestibili costituiscono un alimento prelibato che ci viene messo a disposizione dalla natura. Quello che serve è solamente un pò di passione per poterli cercare. A dire il vero sono richieste nozioni tecniche di base per poter conoscere i funghi e distinguere quelli commestibili da quelli velenosi. E per la raccolta è, senza il quale si è passibili di multe salate, come stanno elevando in questi giorni isull'altopiano murgiano.Il Settore Attività Produttive del Comune di Andria, ha organizzato un. E' previsto un corso base e di aggiornamento per il rilascio dell'attestato di formazione per i raccoglitori di funghi epigei spontanei. L'organizzazione del corso è stata curata dall'; i docenti saranno: iled ilTutti coloro che si accingono alla raccolta dei funghi devono essere muniti di permesso per la raccolta rilasciato dal Comune di Residenza della Regione Puglia, prevista della Legge Regionale n° 12 /2003 e n° 3/2012 s.m.i., ha una validità triennale e consente la raccolta sul tutto il territorio della Regione Puglia. Per maggiori informazioni circa il rilascio del permesso per la raccolta dei funghi spontanei, è possibile rivolgersi allper:- il riconoscimento delle specie fungine raccolte dai privati cittadini raccoglitori e/o diretti consumatori per la determinazione dei funghi commestibili;- consulenza in occasione di presunti casi di intossicazione ad ospedali;- interventi formativi ed educativi diretti alla popolazione;- controllo con relativa certificazione di avvenuto controllo dei funghi spontanei freschi destinati alla vendita al consumatore finale e nella ristorazione.Il corso base avrà ile la duratacon il quale si conseguirà la capacità di riconoscimento i molte specie di funghi. Il corso di aggiornamento avrà il costo di €Ed ecco 10 regole d'oro per chi vuole consumare funghi senza pericolo alcuno:1. non consumare funghi non controllati da un vero Micologo2. consumare quantità moderate3. non somministrare ai bambini4. non ingerire in gravidanza5. consumare solo in perfetto stato di conservazione6. consumare i funghi ben cotti e masticare correttamente7. sbollentare i funghi prima del congelamento e consumare entro 6 mesi8. non consumare funghi raccolti lungo le strade, vicino a centri industriali e coltivati (pesticidi9. non regalare i funghi raccolti, se non controllati da un micologo professionista10. nei funghi sottolio si può sviluppare la tossina botulinicaPer i raccoglitori di funghi è bene attenersi ad alcune fondamentali regole, onde evitare spiacevoli sorprese, (sanzioni, confisca del raccolto ecc.):1) possesso del permesso di raccolta in corso di validità;2) di munirsi di apposito contenitore rigido forato (cestino);3) di raccogliere la quantità massima consentita per Legge;4) di rispettare le zone soggette a divieto.5) di non raccogliere specie di funghi che non si conoscono bene la loro commestibilità.