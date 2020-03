Acquedotto pugliese, da oggi chiusi gli sportelli al pubblico

AQPf@cile : per accedere allo sportello on line, basta registrarsi su www.aqpfacile.it. Dopo l'accesso, associando il Codice Cliente e il Codice Fiscale presenti in bolletta, è possibile navigare all'interno della sezione interamente dedicata e scegliere fra i numerosi servizi a disposizione. In alternativa, è possibile navigare dal menù nei servizi che non richiedono un Codice Cliente.

per accedere allo sportello on line, basta registrarsi su www.aqpfacile.it. Dopo l'accesso, associando il Codice Cliente e il Codice Fiscale presenti in bolletta, è possibile navigare all'interno della sezione interamente dedicata e scegliere fra i numerosi servizi a disposizione. In alternativa, è possibile navigare dal menù nei servizi che non richiedono un Codice Cliente. Numero Verde Servizi 800.085.853 : gratuito da numero fisso, e da cellulare e dall'estero, al costo del proprio gestore, componendo il numero 080.572.34.98. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

gratuito da numero fisso, e da cellulare e dall'estero, al costo del proprio gestore, componendo il numero 080.572.34.98. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. clienti@pec.aqp.it

numero Fax: 080.231.34.97

800.735.735

Prosegue l'impegno di Acquedotto Pugliese nell'applicazione delle misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. A partire da oggi 18 marzo, i tredici sportelli commerciali presenti sul territorio osserveranno la chiusura fino a prossima comunicazione. Una scelta responsabile in questo momento di preoccupazione sanitaria a livello nazionale, in linea con le misure del Ministero della Salute e della Regione Puglia., quali la domiciliazione bancaria, la consultazione delle bollette, la voltura, un nuovo allaccio, la modifica del proprio contratto e altri ancora, sono disponibili per via telematica, via telefonica e mail, agli indirizzi presenti in fattura. Non è necessario spostarsi; semplicemente da casa, è possibile richiedere ogni servizio.Per segnalare un guasto è attivo, 24 ore su 24, il, gratuito da cellulare e da rete fissa.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aqp.it Inoltre, di concerto con la Regione Puglia e in applicazione delle misure straordinarie, Aqp ha disposto una serie di agevolazioni per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese in questo momento di particolare difficoltà. Alcune di queste già operative, altre in via di definizione.In particolare, fino al 30 aprile prossimo, non verrà applicata la mora per le fatture emesse nel 2020, non pagate alla data della scadenza.Inoltre, sarà possibile richiedere piani rateali in 12 mesi e massima disponibilità alla concessione di dilazioni a condizioni migliorative, nei casi di bisogno.È stato disposto altresì il blocco della sospensione della fornitura idrica, a seguito di morosità, e concessa una proroga di un mese per i piani di dilazione non onorati."In questo momento di grande apprensione per lo stato di salute in cui versa l'Italia– ha dichiarato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese - non possiamo dimenticarci di quanto sia importante anche la ricaduta di questa pandemia sull'economia del Paese. Siamo una grande azienda pubblica, sempre vicina al territorio, e per questo, di concerto con la Regione Puglia e in applicazione delle misure regionali straordinarie, abbiamo disposto una serie di azioni volte a mitigare il disagio economico del territorio servito.Acquedotto Pugliese resta al fianco dei cittadini e lo fa garantendo un servizio indispensabile, l'acqua nelle nostre case e nelle nostre realtà produttive, grazie al lavoro incessante di tutta la sua squadra. Un ringraziamento speciale va proprio a loro, che ogni giorno, anche in questo momento difficile, sono al servizio dei clienti. Insieme ce la faremo e noi ci mettiamo tutto il nostro impegno affinché vi siano le condizioni per farlo".