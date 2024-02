A "TG2 Storie", il racconto di Alfonso, del mancato uxoricidio e l'esperienza di Andria con il progetto "Senza Sbarre"

La storia di Alfonso, condannato a 9 anni e 3 mesi per un tentativo di uxoricidio, affidato oggi, dopo aver scontato sette anni in carcere, al progetto diocesano "Senza Sbarre" di Andria. Un motivo in più per vedere "TG2 Storie. I racconti della settimana", in onda domani, sabato 17 febbraio, su Rai2, alle ore 00.10, trasmissione in cui ci sarà un servizio in cui si racconta dell'esperienza di un marito che oggi, dopo quella brutta storia, grazie all'amore delle figlie ed all'arrivo dei Carabinieri, si è riconciliato con la sua famiglia, nel segno del perdono e del riscatto.Le storie ed i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità è infatti il filo conduttore del programma RAI Tg2, per la direzione di Antonio Preziosi, responsabile Carlo Pilieci a cura di Alessandra Forte. Durante l'approfondimento del "TG2 Storie. I racconti della settimana", Alfonso, 46enne tarantino, affronta con coraggio la storia che lo ha segnato, di come grazie all'amore delle figlie, quella violenza domestica si è tramutata oggi in una rinascita a nuova vita, grazie ad un percorso che lo ha portato, insieme alla riconciliazione con la sua famiglia e soprattutto alle figlie, a ritrovare l'essenza vera della vita, fatta di solidarietà, di comprensione, di amore, di lavoro onesto, principi racchiusi nella "mano tesa" che don Riccardo Agresti ha saputo tendere i fratelli meno fortunati, grazie al progetto diocesano "Senza Sbarre", riconosciuto a livello nazionale quale esemplare modello di giustizia riparatrice.