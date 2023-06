A Giovanna Bruno il premio "Sindaco più ecologico d’Italia"

Sarà l'ospite d'onore la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, alla "Festa dell'Ambiente" che domenica 18 giugno sarà celebrata a Mirabella Eclano, piccolo comune dll'Irpinia, in provincia di Avellino.A consegnare il riconoscimento sarà il Primo cittadino eclanese, Giancarlo Ruggiero, per quello che si annuncia un fine settimana per la città irpina all'insegna dell'ecologia e della natura. Infatti l'amministrazione comunale di Mirabella Eclano ha dedicato questo week end al rispetto dell'ambiente. Oggi, sabato 17 giugno, in occasione delle Giornate europee dell'Archeologia, la direzione regionale Musei Campania e il Parco Archeologico di Aeclanum, ha in programma una serie di eventi che racconteranno la storia delle popolazioni che hanno vissuto sul territorio nei millenni passati.E dopo l'archeologia domenica 18 giugno ci sarà la "Festa dell'ambiente". In programma una passeggiata ecologica, dalle ore 17 alle 19 nel suggestivo scenario naturale di contrada San Pietro. All'iniziativa sono stati invitati giovani e meno giovani del territorio, che assisteranno ad una serata di musica e degustazione di prodotti tipici, a cura di Coldiretti. La serata, cui prenderà parte la giornalista e poetessa Stefania Calliera ed il professor Giuseppe Colarusso, si concluderà con la premiazione di personaggi distintisi nella battaglia in difesa dell'ambiente, tra questi la Prima cittadina di Andria Giovanna Bruno, che con le sue azioni volte a migliorare la condizione della tutela del territorio per la Città di Andria, come ad esempio le politiche per una mobilità sostenibile o i nuovi parchi urbani -a fronte dei pochi anni dal suo insediamento-, è stata proclamata "il Sindaco più ecologico d'Italia".