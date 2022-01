A Canosa di Puglia attivati 10 posti letto di Lungodegenza no Covid

Attivi da oggi 10 posti letto di lungodegenza nel presidio post acuzie di Canosa di Puglia. "Oggi ricoveriamo il primo paziente e ne attendiamo altri tre nei prossimi due giorni - dice il dottore Salvatore Lenti, Direttore della unità operativa di Medicina di Andria e responsabile della Lungodegenza di Canosa - a breve saranno attivi anche gli altri 10 posti letto per un totale di 20". Il paziente accolto dalla lungodenza proviene dalle medicine o dalla Chirurgia ed è un paziente che necessita di continuità assistenziale, di monitoraggio e di riabilitazione estensiva. È cioè un paziente che ha bisogno di riprendere a mangiare, che deve fare riabilitazione fisica o cognitiva e che ha bisogno di riprendere la propria autonomia. "Abbiamo organizzato un sistema in grado di garantire la continuità assistenziale attraverso la stretta e indispensabile collaborazione del personale infermieristico", aggiunge Lenti. "Per ogni paziente ci sarà un case manager - spiega il dottor Giuseppe Centrone, coordinatore infermieristico - che sarà in contatto con la struttura di provenienza e avrà modo di seguire in maniera completa e globale il paziente".Sono già operative in reparto le dottoresse Enza Tortorella e Annamaria Stella, infermieri e operatori socio-sanitari."L'attenzione nei confronti del paziente no-Covid deve rimanere altissima - dice Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario della Asl Bt - l'attivazione di questi primi 10 posti letto è importantissima e consente anche di decongestionare le unità operative di Medicina di Andria e Barletta, garantendo un setting assistenziale che rispondere maggiormente alle esigenze dei pazienti nella fase post acuta". L'unità operativa di Lungodegenza è collocata al primo piano dove sono attivi anche l'unità operativa di Riabilitazione cardiologica e il blocco operatorio che garantisce in continuità interventi in day service.