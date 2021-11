10mila euro dalla Regione, per le scuole che avvieranno progetti per l'utilizzo degli spazi scolastici

Ci sarà tempo fino a venerdì 26 novembre per partecipare all'avviso "Contributo straordinario per il pieno utilizzo degli spazi scolastici" finalizzato a valorizzare appieno gli spazi scolastici grazie alle idee degli studenti e delle studentesse della Puglia. La misura lanciata dall'Assessorato all'istruzione della Regione Puglia è rivolta agli Istituti scolastici secondari di 2° grado statali e paritari con sede in Puglia, che potranno candidare progetti realizzati con la collaborazione delle associazioni studentesche o di gruppi informali di studenti. A ciascun progetto, da svolgersi in orari extracurricolari per una durata massimo biennale, andrà un contributo di 10.000 euro da utilizzare anche per il coinvolgimento di soggetti esterni per attività laboratoriali integrate con competenze, culture ed esperienze terze rispetto alla scuola. Per permettere una partecipazione il più ampia possibile la scadenza, inizialmente prevista a lunedì 15 novembre, è stata posticipata al 26 novembre.