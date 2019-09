Vigilia per il governo giallo-rosso, Marmo (FI): "Anni d'insulti e ora...scurdammoce o passato"

"'C'eravamo tanto… odiati', ma evidentemente basta un lieve profumo di potere per far scoppiare l'amore tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. In Puglia, assistiamo sbigottiti (e un po' divertiti, lo ammettiamo) allo spettacolino di alcuni esponenti dei nuovi alleati: tra i consiglieri Conca e Amati, infatti, fino a poco tempo fa, volavano anche 'paroloni' in aula consiliare così come nelle Commissioni. Hanno fatto volare gli stracci più volte, offendendosi anche pesantemente, ma l'idea di tornare al governo del Paese ha cancellato ogni rancore nel giro di pochi giorni. "Scurdammoce o passato", si saranno detti, brindando al futuro. Ci fanno sorridere, però, quando ci tengono a sottolineare che in Puglia non esiste alcuna possibilità di accordo… come se un'affermazione bastasse ad eliminare 'la macchia' del peccato originale: l'accordo con i tanto odiati partiti! Ormai, il M5S non ha nulla di diverso dai partiti tradizionali e i grillini dovranno avere il coraggio di ammetterlo, togliendosi le vesti dei duri e puri e iniziando a parlare un linguaggio di verità ai cittadini".E' la nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, alla vigilia del varo del nuovo governo giallo rosso, guidato da Giuseppe Conte.