Tentano di rubare all'interno di un'area di servizio tra Andria e Corato: denunciati a piede libero dai Carabinieri

Incappucciati stavano forzando l'ingresso del bar di un'area di servizio ormai dismessa, la Esso, lungo la strada provinciale 231, fra Andria e Corato, e per questo tre giovani, tutti di Corato e noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione al numero 112.Credevano di farla franca, ma la loro presenza, nel corso della notte tra giovedì e venerdì scorso, non è passata inosservata ad una pattuglia della Metronotte di Ruvo di Puglia, che s'è fiondata nella stazione di carburanti, fermando tre giovani. È stato questo l'inizio della fine per due ragazzi e una ragazza, di età compresa fra i 22 e i 24 anni. I tre sono stati bloccati in flagranza di reato dal personale in forza all'istituto di vigilanza ruvese, già in zona per i consueti controlli del territorio locale.I ladri, almeno tre quelli entrati in azione, stavano provando a forzare la porta d'ingresso del bar, con lo scopo di entrare per razziare l'attività, quando è piombata sulla scena del crimine la Metronotte, in attesa dell'arrivo di una gazzella dell'Arma. I militari, intervenuti sul luogo dalla Stazione di Ruvo, hanno identificato i tre noti malviventi, prima di trasferirli negli uffici del Comando stazione, dove sono stati deferiti in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Trani.I tre sono accusati, in concorso, di tentato furto aggravato e di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Ma le indagini non finiscono qui. Sono adesso in corso altri accertamenti finalizzati a chiarire l'eventuale responsabilità dei giovani in altri raid analoghi avvenuti nell'area metropolitana di Bari nei giorni scorsi.