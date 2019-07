Sviluppo turistico: protocollo d'intesa tra Federalberghi Bari-Bat e Fondazione Sviluppo Regionale

Sarà firmato oggi, martedì 16 luglio 2019, presso l'hotel La Baia di Palese, il protocollo di intesa e partenariato tra la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per l'Industria della Ospitalità e del Turismo Allargato", Organismo di Diritto Pubblico ai sensi del D. Lgs. 12.04.2006, n.163 e del D.M. 7 Febbraio 2013 MIUR, con sede legale in Lecce e la Federalberghi Bari-Bat, con sede legale in Bari, nelle persone rispettivamente della Presidente prof.ssa Giuseppina Antonaci e del dott. Francesco Caizzi.L'iniziativa è partita dal Corso biennale di Istruzione Tecnica Superiore in "Strategie di sviluppo sostenibile e gestione digitale e reale dell'imprenditorialità turistica", che la Fondazione ITS Puglia tiene ad Andria nel biennio accademico 2019-2020, in svolgimento presso la Biblioteca comunale "G. Ceci" di Andria, diretto dal prof. Savino Santovito e coordinato dal prof. Alessandro Buongiorno dell'Università di Bari.