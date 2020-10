Spettacolare incidente sull'Andria-Canosa: si sgancia carrello per traslochi che finisce dentro motrice di un tir

Uno spettacolare incidente stradale è avvenuto questa sera, sabato 31 ottobre, intorno alle ore 17.45 sul tratto nord dell'autostrada A/14 che da Andria porta a Canosa di Puglia, a circa 10 chilometri dalla città federiciana.Un grosso carrello elevatore, a rimorchio di un camion di una ditta di traslochi di Taranto si è improvvisamente sganciato mentre il camion era in marcia.Il carrello è finito dentro la cabina di guida di un grosso tir di una ditta di Monopoli che trasportava biodiesel. Per puro miracolo l'autista non è stato centrato in pieno dal grosso carrello che ha distrutto la cabina di guida.Il camion della ditta di traslochi è riuscito a fermarsi sul lato destro della carreggiata mentre il tir è rimasto bloccato sulla corsia di marcia. Anche un furgone che sopraggiungeva dietro il tir, per evitare il pesante veicolo è finito contro il guard rail.Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corato, due volanti della Polizia Stradale ed ambulanze del 118 da Andria.Due feriti in codice giallo sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.I Vigili del Fuoco, mentre procedevano ad estrarre i feriti dalle lamiere, sono riusciti a mettere i mezzi in sicurezza in quanto potevano incendiarsi.Fino alle ore 19.30 la corsia nord dell'A/14 tratto Andria Canosa di Puglia, è rimasta completamente bloccata fino a formarsi una lunga coda di circa 5 chilometri. Attualmente mezzi di soccorso stanno liberando una parte della carreggiata per permettere il deflusso della lunga colonna di mezzi formatasi.