Sostegno per imprese e lavoratori: attiva piattaforma domande di Cassa Integrazione in Deroga

Per la Regione Puglia è immediatamente disponibile una prima tranche pari a 106,5 milioni di euro, destinati al trattamento della Cassa integrazione in deroga."Vi ricordo che i destinatari del trattamento di Cassa Integrazione in deroga -sottolinea il Presidente Michele Emiliano- sono i datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 e che i beneficiari del trattamento sono i lavoratori subordinati anche a tempo determinato, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri".Per conoscere tutti i beneficiari potete consultare l'accordo con le parti sociali a questo link ➡️ http://rpu.gl/G7nzi