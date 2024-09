Siccità, Deputati PD: "Puglia già pronta a chiedere stato di calamità"

"Fortunatamente per l'agricoltura pugliese la nostra regione non è amministrata da coloro che si sono accorti del dramma della siccità soltanto a inizio settembre, al rientro delle ferie. Come ha ricordato l'assessore Pentassuglia, il problema era già ampiamente noto alle strutture regionali che negli scorsi mesi hanno monitorato costantemente lo stato dei terreni e delle produzioni agricole. E infatti, più di un mese prima dell'appello dei consiglieri di FdI, la giunta regionale aveva già approvato il piano di emergenza per il superamento della crisi idrica, al cui interno vi è proprio la richiesta dello stato di calamità."Così in una nota congiunta Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra, deputati pugliesi del Partito Democratico."Ai sensi della normativa comunitaria, ossia non appena si manifesteranno concretamente le condizioni di emergenza, la giunta regionale delibererà immediatamente lo stato di calamità per l'intero territorio pugliese. Lì vedremo quanto sarà solerte il Ministro Lollobrigida e il Governo Meloni ad emanare il relativo decreto e a stanziare le somme necessarie."