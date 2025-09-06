carabinieri andria
Cronaca

Si allontanano dagli arresti domiciliari: un andriese ed un canosino portati in carcere dai Carabinieri

Attività di controllo e prevenzione da parte dei militari agli ordini del Capitano Apollo, in particolare su persone già sottoposte a misure restrittive

Andria - sabato 6 settembre 2025 14.00
Nella settimana appena trascorsa, le Stazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani hanno intensificato la loro attività di controllo e prevenzione, concentrandosi in particolare su persone già sottoposte a misure restrittive.
I controlli, estesi su tutto il territorio provinciale, hanno portato a diversi esiti operativi, tra i quali:
  • 2 soggetti sono stato sottoposti alla misura cautelare in carcere, a seguito delle relative proposte redatte dai militari proprio grazie dell'attività di controllo, che ha consentito di acclarare la violazione degli arresti domiciliari in atto, da parte del personale in servizio ad Andria e Canosa di Puglia, agli ordini del Capitano Pierpaolo Apollo;
  • 1 persona è stata segnalata per uso personale di stupefacenti;
  • 101 persone identificate;
  • 78 veicoli sottoposti a controllo.
Oltre all'attività repressiva, l'Arma ha svolto un'importante funzione di prossimità e informazione, fornendo alla cittadinanza indicazioni utili su come:
  • chiedere aiuto tempestivo in caso di emergenza;
  • segnalare situazioni di rischio;
  • adottare buone prassi per una convivenza civile e sicura.
Le operazioni confermano la costante presenza dei Carabinieri sul territorio, a tutela della sicurezza e a supporto della collettività.
Per segnalazioni e informazioni: rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina o contattare il 112 NUE.
  • Comune di Andria
