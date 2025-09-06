Si allontanano dagli arresti domiciliari: un andriese ed un canosino portati in carcere dai Carabinieri

2 soggetti sono stato sottoposti alla misura cautelare in carcere, a seguito delle relative proposte redatte dai militari proprio grazie dell'attività di controllo, che ha consentito di acclarare la violazione degli arresti domiciliari in atto, da parte del personale in servizio ad Andria e Canosa di Puglia, agli ordini del Capitano Pierpaolo Apollo;

Nella settimana appena trascorsa, le Stazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani hanno intensificato la loro attività di controllo e prevenzione, concentrandosi in particolare su persone già sottoposte a misure restrittive.I controlli, estesi su tutto il territorio provinciale, hanno portato a diversi esiti operativi, tra i quali:Oltre all'attività repressiva, l'Arma ha svolto un'importante funzione di prossimità e informazione, fornendo alla cittadinanza indicazioni utili su come:Le operazioni confermano la costante presenza dei Carabinieri sul territorio, a tutela della sicurezza e a supporto della collettività.Per segnalazioni e informazioni: rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina o contattare il 112 NUE.