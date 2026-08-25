Cav. Uff. Riccardo Di Matteo insignito Benemerito della Salute Pubblica
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Serata dedicata alle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Iniziativa del Rotary Club Andria – Castelli Svevi

Andria - martedì 25 agosto 2026 7.37
Il Rotary Club Andria – Castelli Svevi annuncia la serata di giovedì 27 agosto dedicata alle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, un appuntamento che rientra pienamente nella linea programmatica del Presidente Francesco Achille Bruno, orientata a valorizzare gli Andriesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale.
L'iniziativa intende offrire il giusto rilievo a quei cittadini che, attraverso impegno, competenza e dedizione, hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali conferiti dallo Stato italiano per meriti nei campi delle arti, delle lettere, della medicina, dell'economia, del servizio pubblico e per azioni di alto valore civile e militare.
Un sistema di onorificenze regolato dal Quirinale e presieduto dal Capo dello Stato, simbolo della più alta espressione di merito civico e istituzionale.
Sarà presente un protagonista di rilievo del panorama istituzionale e culturale italiano: Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Presidente nazionale APAMRI, giornalista, editore, pianista e pluridecorato con numerose onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.
La sua testimonianza offrirà ai soci e agli ospiti un approfondimento sui percorsi cavallereschi, sul valore delle onorificenze e sul significato contemporaneo del servizio alla Nazione.

«Nel rispetto delle linee guida annunciate all'atto del mio insediamento -annuncia il presidente del club andriese Francesco Achille Bruno-, desidero che il nostro Club dia voce e riconoscimento agli Andriesi che hanno saputo distinguersi nel mondo. La serata dedicata alle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana rappresenta un momento di orgoglio e di comunità.
Accogliere il Cav. Ufficiale Riccardo Di Matteo, figura di spicco nel panorama istituzionale e culturale, sarà per noi un onore e un'opportunità di crescita. La sua esperienza e il suo percorso testimoniano quanto l'impegno, la passione e il servizio possano elevare il nome della nostra città».
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