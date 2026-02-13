Festa di fine anno alla scuola
Festa di fine anno alla scuola "Saccotelli" di via Firenze
Vita di città

Scuola dell'infanzia Saccotelli, a breve i lavori di messa in sicurezza

Dal Comune l'informativa al Comprensivo Oberdan-Pertini: il plesso di piazza Trieste e Trento diventa un ulteriore punto di erogazione del servizio

Andria - venerdì 13 febbraio 2026 13.40
A regime saranno presumibilmente cinque, parliamo delle sezioni per l'infanzia del comprensivo "Oberdan-Pertini" di Andria perchè alle tre che a partire da quest'anno scolastico hanno trovato ospitalità nella scuola primaria di viale Roma, presto si aggiungeranno le due attualmente chiuse nel plesso di via Firenze, il "Saccotelli".

Il Comune di Andria, il 12 febbraio, ha formalmente comunicato alla scuola che i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio di via Firenze saranno avviati a breve e che "il plesso potrà essere riconsegnato all'istituzione scolastica entro il 1° settembre 2026", rendendosi quindi nuovamente disponibile alla frequenza scolastica di bambini e bambine della scuola dell'infanzia. A ciò si aggiunga anche che in una precedente delibera della Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico BAT ha formalmente attribuito un distinto codice meccanografico al nuovo plesso infanzia allocato in piazza Trieste e Trento, all'interno dell'Oberdan che diventa a tutti gli effetti un ulteriore punto di erogazione del servizio di questo Istituto Comprensivo.

Non solo, dall'istituto fanno sapere che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto che il termine delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2026/27 viene prorogato al 21 febbraio. Questo naturalmente vale per tutti.
  • Scuola Saccotelli
Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
13 febbraio 2026 Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
Questura BAT, furti d'auto in calo e arresti in aumento
13 febbraio 2026 Questura BAT, furti d'auto in calo e arresti in aumento
Altri contenuti a tema
Castello delle Meraviglie, nell'infanzia Saccotelli di Andria è festa dell'accoglienza Castello delle Meraviglie, nell'infanzia Saccotelli di Andria è festa dell'accoglienza In uno scenario fiabesco principesse, cavalieri e regine hanno dato il benvenuto al nuovo anno negli spazi rinnovati dell'Oberdan
“Solo e sempre Fidelis”, Romanzo Calcistico racconta l’amore per l’Andria
13 febbraio 2026 “Solo e sempre Fidelis”, Romanzo Calcistico racconta l’amore per l’Andria
"Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud " il primo libro dell'andriese Sabino Zinni
13 febbraio 2026 "Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud" il primo libro dell'andriese Sabino Zinni
BCC Canosa Loconia: «Profonda amarezza per l'assalto al bancomat in zona 167»
13 febbraio 2026 BCC Canosa Loconia: «Profonda amarezza per l'assalto al bancomat in zona 167»
Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa "
13 febbraio 2026 Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa"
Casa Farinelli, proseguono le iniziative per celebrare l'artista
13 febbraio 2026 Casa Farinelli, proseguono le iniziative per celebrare l'artista
Punti cardinali for work, siglato accordo tra Comune e partners del progetto
13 febbraio 2026 Punti cardinali for work, siglato accordo tra Comune e partners del progetto
Referendum giustizia, anche i medici discutono del tema
13 febbraio 2026 Referendum giustizia, anche i medici discutono del tema
Giustizia: Peppe Provenzano e Giovanna Bruno per il No al referendum
13 febbraio 2026 Giustizia: Peppe Provenzano e Giovanna Bruno per il No al referendum
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.