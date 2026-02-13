Vita di città
Scuola dell'infanzia Saccotelli, a breve i lavori di messa in sicurezza
Dal Comune l'informativa al Comprensivo Oberdan-Pertini: il plesso di piazza Trieste e Trento diventa un ulteriore punto di erogazione del servizio
Andria - venerdì 13 febbraio 2026 13.40
A regime saranno presumibilmente cinque, parliamo delle sezioni per l'infanzia del comprensivo "Oberdan-Pertini" di Andria perchè alle tre che a partire da quest'anno scolastico hanno trovato ospitalità nella scuola primaria di viale Roma, presto si aggiungeranno le due attualmente chiuse nel plesso di via Firenze, il "Saccotelli".
Il Comune di Andria, il 12 febbraio, ha formalmente comunicato alla scuola che i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio di via Firenze saranno avviati a breve e che "il plesso potrà essere riconsegnato all'istituzione scolastica entro il 1° settembre 2026", rendendosi quindi nuovamente disponibile alla frequenza scolastica di bambini e bambine della scuola dell'infanzia. A ciò si aggiunga anche che in una precedente delibera della Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico BAT ha formalmente attribuito un distinto codice meccanografico al nuovo plesso infanzia allocato in piazza Trieste e Trento, all'interno dell'Oberdan che diventa a tutti gli effetti un ulteriore punto di erogazione del servizio di questo Istituto Comprensivo.
Non solo, dall'istituto fanno sapere che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto che il termine delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2026/27 viene prorogato al 21 febbraio. Questo naturalmente vale per tutti.
