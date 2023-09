Ricoverato al Bonomo di Andria, vigilante rimasto ferito dopo speronamento da parte di malviventi

E' ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria, il vigilante rimasto ferito questa mattina a Ruvo di Puglia. L'auto lanciata a fortissima velocità, per speronare quella della Metronotte, pigiando sull'acceleratore con spavalderia: soltanto con un impatto semi-frontale, che ha mandato il vigilante fuori strada e dopo in ospedale, una banda di malviventi è riuscita a guadagnare terreno e a scappare, facendo perdere le proprie tracce.Certo è che s'è rischiato il peggio, all'alba di oggi, alla periferia di Ruvo di Puglia che, per qualche minuto, è sembrata il set di un film poliziesco. Tutto è accaduto alle ore 05.30 lungo via Madonna delle Grazie, all'intersezione con via Pasolini, quando la presenza di un suv nero sospetto, probabilmente un Bmw, ha messo in allerta una pattuglia dell'istituto di vigilanza di via Scarlatti. A bordo, uomini evidentemente già nel mirino, perché ritenuti autori di vari furti, in particolare di auto.La pattuglia ha intercettato quell'auto, ma davanti a quell'incontro sgradito, i balordi, senza pensarci un solo istante, hanno speronato la vettura del vigilante, una Fiat Panda: chi stava al volante, infatti, ha fatto una manovra azzardata, urtando l'auto della Metronotte, finita dapprima contro un albero e poi sullo spartitraffico centrale, dove ha terminato la propria corsa, e infine dileguandosi per le strade adiacenti. Sono state subito diramate le ricerche, ma, finora, senza esito positivo.Il vigilante, intanto, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato portato all'ospedale di Andria: ha riportato la frattura della tibia e del perone destro oltre a contusioni rilevate dalla tac a cui è stato sottoposto. Sul posto, intanto, sono arrivati i Carabinieri della locale Stazione, i quali stanno indagando a tutto spiano per risalire ai componenti della banda.