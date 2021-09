PSR, Fitto (FdI): "Puglia sempre ultima per utilizzo fondi europei ed i giovani agricoltori rinunciano ai loro progetti"

"Nell'Agricoltura pugliese il disastro politico-amministrativo-organizzativo degli anni precedenti, e in modo particolare della scorsa legislatura, è stato cos? devastante che, nonostante gli sforzi del nuovo assessore Pentassuglia, è difficile poter recuperare. Per cui, dati AGEA - sottolinea in una nota il co-presidente del gruppo europeo dei Conservatori ECR-FDI, Raffaele Fitto-, la Puglia restaper l'utilizzo dei fondi europei ed è molto probabile (anzi quasi certo) che per il terzo anno consecutivo non riuscirà a spendere le risorse messe a disposizione. Allo stato attuale (dati AGEA) il disimpegno al 31/12/2021 è pari ad euro 275.136.295, comprensivo della Quota FEASR pari ad euro 166.457.459."La Regione Puglia spera forse che la Commissione Europea sarà ancora una volta benevola e concederà la terza proroga? E' questa la strategia che si pensa di mettere in atto? Perché altrimenti è difficile spiegare come mai al 31 agosto scorso la Puglia registra un avanzamento della spesa sulla dotazione complessiva pari al 47,39%, una percentuale notevolmente inferiore sia alla media nazionale al 64,13% che a quella delle Regioni del Sud al 58,97%. Non solo, la Puglia è ultima, con un preoccupante 0,00% di avanzamento della spesa dell'anno d'impegno 2018 (regola dell'N+3), rispetto alla media nazionale del 74,81% e delle Regioni del Sud pari al 55,16%. Un aggravante, perché il non utilizzo non ha giustificazioni geografiche, se solo si tiene conto che la Calabria ha già da tempo superato il 100% della spesa, mentre la Campania registra un avanzamento pari al 76,17%, la Sicilia al 64,95% e la Basilicata al 34,67%, né sanitarie (causa Covid) visto che tutte le Regioni hanno avuto gli stessi problemi e, anzi, in Puglia c'è chi si vanta di aver affrontato e gestito meglio la pandemia."E allora cosa non funziona? Intoppi burocratici, dovuti anche alla mancata organizzazione del dipartimento, ma anche scoramento e sfiducia degli operatori del settore, per cui si registrano molti passi indietro, perché rispetto alla presentazione dei progetti – il PSR si riferisce agli anni 2014/2020 - è passato molto tempo e molte cose sono cambiate, compresa la pandemia covid che ha colpito il settore agricolo non meno degli altri. Finanziamenti che sono rimasti completamente al palo: Misura 4 ("Investimenti in immobilizzazioni materiali") che registra una spesa sostenuta di solo Quota FEASR di euro 113.017.417,30, pari al 33,55% di 337milioni di euro (la quota europea di finanziamento che si perde irrimediabilmente), ma soprattutto la Misura 6 ("Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese") che finanziava i giovani che si volevano insediare con nuove imprese agricole, che ha visto un utilizzo dei fondi (Quota FEASR) solo di un misero 10,61% su oltre 70milioni di euro (vale a dire che la Puglia potrebbe dover restituire oltre 60milioni). In questa percentuale cos? irrisoria sta tutto il fallimento delle politiche agricole della Regione Puglia negli ultimi anni. Se le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea per i giovani agricoltori non sono utilizzate vuol dire che l'Agricoltura in Puglia non ha