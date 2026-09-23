Protezione civile, la Giunta istituisce l’Elenco Regionale del Nucleo Tecnico

La Regione Puglia avrà un suo Elenco Regionale del Nucleo Tecnico, per regolamentare le attività dei tecnici e del personale della Pubblica Amministrazione, delle organizzazioni di Volontariato e dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi provinciali della Regione Puglia per la valutazione speditiva dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilità post evento sismico e meteo-idro-geologico sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale e per azioni di salvaguardia dei beni culturali in attività di protezione civile in caso di eventi emergenziali.La Giunta ha infatti approvato il Regolamento attuativo per l'istituzione dell'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico, quale articolazione del Nucleo Tecnico Nazionale, che verrà gestito dal Dipartimento regionale della Protezione Civile e Gestione Emergenze e i cui contenuti sono stati condivisi con il Dipartimento Nazionale della Protezione civile."Con l'approvazione del Regolamento attuativo dell'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico si porta a termine il percorso iniziato con la formazione dei tecnici, a cui all'inizio dell'estate abbiamo consegnato gli attestati, professionisti esperti ma anche volontari, che metteranno a disposizione della collettività le loro competenze in caso di evento calamitoso – dichiara l'assessore alla Gestione delle Emergenze,-. La rete operativa del sistema regionale di Protezione civile si rafforza, quindi, con l'istituzione di questo Elenco attraverso il quale la Regione garantisce la gestione e il coordinamento delle attività dei tecnici iscritti, che vengono attivati per sopralluoghi speditivi sugli edifici al fine di rilevare il danno e valutarne l'agibilità.""Questo significa avere personale preparato capace di intervenire a sostegno delle comunità e delle autorità locali per valutare le situazioni più complesse a margine di un evento – continua l'assessore -. Soprattutto nelle situazioni di emergenza è fondamentale avere personale immediatamente disponibile, capace di stabilire se le persone dopo una scossa di terremoto, ad esempio, possano rientrare in sicurezza nelle proprie case e se gli edifici pubblici possano continuare a rimanere aperti. Speriamo sempre che le occasioni per vederli all'opera siano poche, ma sappiamo di poter contare su professionisti preparati e motivati."All'Elenco Regionale potranno iscriversi innanzitutto i 63 tecnici e professionisti del settore edilizio e strutturale (architetti, ingegneri, geologi e geometri), in servizio presso la Regione Puglia, Asset ed enti locali o iscritti alle organizzazioni di Volontariato di Protezione civile pugliesi, che hanno ottenuto l'abilitazione come valutatori AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), a conclusione del corso di formazione di 60 ore organizzato dal Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. L'aver frequentato appositi corsi di formazione, del resto, è requisito principale per iscriversi, a meno che non venga riconosciuta la qualifica di esperto ai tecnici della Pa di comprovata e documentata esperienza, grazie alla partecipazione certificata ad attività di rilievo post evento in una o almeno tre emergenze per un numero stabilito di giornate totali, o aver partecipato attivamente alla redazione di norme, direttive o circolari tecniche inerenti il rilievo del danno e dell'agibilità.Il Regolamento attuativo disciplina i criteri e le modalità per la costituzione, organizzazione e attivazione dell'Elenco Regionale del Nucleo Tecnico e definisce le procedure per la sua tenuta e il costante aggiornamento degli iscritti.L'Elenco è suddiviso in due Sezioni, in base al livello di attivazione nelle emergenze (regionale o nazionale), e in tre Liste, distinte a seconda dell'inquadramento dei tecnici iscritti (personale della Pa, volontari di Protezione Civile o liberi professionisti). E' articolato in un Elenco Ordinario Valutatori AeDES e in diversi Sub Elenchi, organizzati in base alla tipologia di struttura, alla tipologia di evento e alle specifiche competenze tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità (Sub Elenco Speciale Valutatori BBCC/Chiese e Palazzi, Sub Elenco Gestione della Funzione censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni e Salvaguardia dei BBCC, Sub Elenco Speciale Valutatori AeDEI, Sub Elenco Specialista AgeoTec).