“Progetto eccellenze in Florida”: nella Puglia Imperiale arrivano i buyers americani

Un tour esperienziale dei buyers americani tra le aziende enogastronomiche più rappresentative del nostro territorio ha rappresentato, nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 maggio, un primo passo verso la concretizzazione del "Progetto eccellenze in Florida", finalizzato a creare ponti commerciali tra la Puglia Imperiale e l'America. Il percorso conoscitivo, organizzato sinergicamente da Italia&Friends, Confcommercio Andria ed Esselle Consulting, e che punta a dare slancio al settore, ha portato i buyers a scoprire la storia e la cultura che sono alla base delle tradizioni culinarie locali: partendo dalla visita del Caseificio Cascina Manfredi per poi proseguire l'itinerario con le Cantine Spagnoletti-Zeuli, il Pastificio Granoro, il Tarallificio Tentazioni Pugliesi e la Confetteria Mucci. Alle 14:00, poi, un meeting a Trani presso l'azienda agricola Di Martino tra gli imprenditori interessati a condividere il progetto, ha rappresentato il momento apicale dell'intesa culturale tra il vecchio mondo con quello nuovo, e che ha visto, nel contempo, il coinvolgimento delle figure istituzionali. "Sono davvero felice di partecipare a questa iniziativa – esordisce l'on.della Commissione Finanze – Poiché si tratta di un progetto ambizioso, in quanto vede l'esportazione delle nostre eccellenze in Florida. E alla luce di quelli che sono i dati della SACE, il mercato di questo Stato è il più dinamico verso i nostri prodotti. Il settore alimentare è un settore importante sul quale il nostro governo ha posto fin da subito attenzione: sta lavorando duramente per evitare l'omologazione dei nostri prodotti che, come sappiamo, potrebbe danneggiare le nostre eccellenze – prosegue la deputata andriese - Inoltre, questo Governo ha varato un fondo da 100 milioni di euro per la sovranità alimentare, finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese e le filiere agroalimentari. Il Comitato made in Italy, nato con il Governo Meloni, ha il compito di indirizzare proprio le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo: un asse importante per la nostra economia".Sulla stessa lunghezza d'onda, invece, i commenti dell'On.componente della Commissione Affari Esteri (il cui intervento è avvenuto in video collegamento), dell'assessore alle Attività Produttive del Comune di Andria,, dell'assessore alle Attività Produttive del Comune di Trani,, dell'assessore di all'Ambiente del Comune di Bisceglie,e dell'assessore alle Attività Produttive del Comune di Corato,i quali hanno posto l'accento sull'importanza di essere uniti e compatti per la messa a punto del progetto, al fine di superare campanilismi. "Siamo molto bravi nella produzione di prodotti di qualità, ma non abbiamo la capacità di far rete – asserisce l'assessore Troia, nonché coordinatore regionale dell'associazione Nazionale Città dell'Olio - L'aggregazione degli imprenditori sul territorio potrebbe rivelarsi l'elemento strategico in termini di competitività". Immancabili gli interventi dei principali artefici e sostenitori dell'innovativo progetto culturale:, Presidente della Confcommercio Andria e, Ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia per Italia&Friends."Siamo partiti a settembre dello scorso anno, quando con l'imprenditore di origine andriese Francesco Mucci, della "Bombolo Biscotti", azienda situata a Sarasota, abbiamo presentato il progetto di esportazione dei prodotti verso la Florida – commenta Claudio Sinisi – Come ci eravamo ripromessi, oggi abbiamo organizzato un secondo incontro insieme ai buyers. Le aziende hanno dimostrato di voler credere nel progetto e di essere compatti. Dunque, un primo passo è stato fatto. L'aspetto più importante, però, per la futura rete di impresa, è la commercializzazione, che sarà effettuata sotto un marchio unico, identificativo del territorio. Siamo, inoltre, provvisti anche di un logo provvisorio, realizzato dagli alunni della scuola "Colasanto", a cui vanno i miei ringraziamenti. Da questo punto di vista i tempi iniziano a maturare, però abbiamo bisogno che le istituzioni facciano squadra. Solo così riusciremo ad essere più operativi". "In un Territorio prevalentemente individualista, mettere insieme Aziende Agroalimentari virtuose che possano credere in un progetto lungimirante, non è facile – prosegue invece Antonio Pistillo - Noi stiamo cercando di consolidare un progetto che se riusciamo a strutturarlo cogliendo i suggerimenti dei nostri amici d'oltreoceano, sicuramente troverà terreno fertile".Per suggellare la giornata è stato allestito un buffet d'eccezione en plein air con i migliori prodotti tipici pugliesi: un vero e proprio viaggio nei sapori più genuini dove il cibo si è trasformato per gli ospiti americani in un'esperienza gastronomica senza pari. Attingendo dalla tradizione culinaria pugliese, infatti, lo chef, in collaborazione con gli alunni della scuola alberghiera "Luigi Einaudi" di Canosa di Puglia, ha saputo rendere unico il banchetto proponendo piatti dal grande impatto visivo e frutto di un felice connubio tra sole, aria e terreno fertile. Un'idea nata per favorire anche rapporti umani tra i buyers e gli imprenditori locali. L'iniziativa si è conclusa nella giornata di ieri, martedì 9 maggio, con la visita dell'Azienda Agricola Agrimperiale. "La cucina pugliese è sinonimo di gusto e di qualità – dichiara– Per questo ci tengo ad esportare queste eccellenze in America. Ce la metterò tutta per realizzare questo progetto, a cui sin dal primo giorno ci ho creduto. Sono contento di essere qui. Difenderò sempre la mia Terra, difenderò sempre la mia Puglia!".Galleria di immagini.