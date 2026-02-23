Comune di Andria Palazzo di Città
Prima convocazione del Consiglio Comunale di Andria: i punti all'ordine del giorno

In programma mercoledì 25 febbraio

Andria - lunedì 23 febbraio 2026 14.15 Comunicato Stampa
Il Presidente del Consiglio Comunale ha proceduto a convocare il Consiglio Comunale per il giorno 25 febbraio 2026 alle ore 16:00 in prima convocazione e per il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Ordine del Giorno:
  1. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199."
  2. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse". Art. 4 – Delibera attuativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio). Controdeduzioni alle osservazioni depositate e approvazione definitiva.". RETTIFICA e INTEGRAZIONE alla Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 27/11/2025." (prot. n. 0133256 del 29.12.2025)
  3. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Procedimento di ritipizzazione urbanistica di aree nel Comune di Andria (D.G.C. N.208/26.11.2016). Ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia-Bari N. 3587/2000 - Ritipizzazione del suolo identificato in catasto foglio 32 p.lla 420 oggi 371 sub 1, di proprietà degli "Eredi C. F." ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/1980. Adozione." (prot. n. 0132405 del 23.12.2025)
  4. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "VARIAZIONE DELLE NTA DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ANDRIA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 3 LETT. E), LETT. E)BIS, LETT. E)QUINQUIES, E COMMA 3-BIS, DELLA L.R. PUGLIA N.20 DEL 27/07/2001 E SS.MM.II.. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEPOSITATE E APPROVAZIONE DEFINITIVA."
  5. Ordini del Giorno (n. 10)
ORDINI DEL GIORNO / MOZIONI (n. 10)
  1. O.d.G.: "Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese." (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca – prot. n. 0032064 del 24.03.2025)
  2. O.d.G urgente: "Messa in sicurezza della S.P. 13 Andria – Bisceglie. Impegno dell'Amministrazione Comunale a sollecitare il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani ad assumere immediatamente le iniziative necessarie." (presentato dal Gruppo Consiliare Andria bene in Comune – prot. n. 0037893 del 08/04/2025)
  3. O.d.G.: "Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli" (presentato dai Consiglieri Andrea Barchetta, Nicola Marmo, Luigi Del Giudice – prot. n. 0045153 del 29.04.2025)
  4. O.d.G.: "Proposta di intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria di Benedetto Petrone." (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Grumo, Coratella Vincenzo e Coratella Michele – prot. n. 0054179 del 22.05.2025)
  5. O.d.G.: "La Città di Andria condanna fermamente il genocidio che sta avvenendo a Gaza" (presentato dal Gruppo Consiliare PD – prot. n. 0057181 del 03.06.2025)
  6. O.d.G.: "Emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza – sospensione dei rapporti commerciali e istituzionali con lo Stato di Israele – Revoca del gemellaggio enogastronomico" (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Di Lorenzo Michele e Grumo Gianluca – prot. n. 0057673 del 04.06.2025).
  7. O.d.G.: "Riconoscimento dello Stato di Palestina" (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0059764 del 10.06.2025)
  8. O.d.G.: Documento di indirizzo del Consiglio Comunale in materia di OPERE PUBBLICHE E FINANZA DI PROGETTO (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0066961 del 01.07.2025)
  9. O.d.G. in materia di Determinazioni dirigenziali emesse dal Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Controllo del Territorio sul tema delle assegnazioni dei Lotti ricadenti nell'ambito della zona P.I.P. (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Coratella M.le e Grumo – prot. n. 0077277 del 25/07/2025).
  10. MOZIONE per la pace e la tutela dei civili nella Striscia di Gaza. (a firma di vari Consiglieri Comunali – prot. n. 0091743 del 15/09/2025)
