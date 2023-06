Premiato Raffaele Sansonne, lo studente che ha disegnato il logo per il progetto “Eccellenze in Florida”

E' stato consegnato lo scorso sabato, 10 giugno, il premio al miglior logo per il progetto pilota "Eccellenze in Florida" realizzato dagli alunni dell'Istituto Grafico "Colasanto" di Andria. Confcommercio e Italia&Friends hanno scelto tra i dieci lavori effettuati dagli alunni quello realizzato da Raffaele Sansonne che sarà utilizzato come logo ufficiale del suddetto progetto. "Ringrazio sentitamente tutto il corpo docenti, ed in modo particolare i professori Pistillo e Merra, per il supporto offertomi durante la realizzazione di questo logo", commenta Raffaele.La consegna del premio, consistente in un buono spesa di 500 euro spendibile in un negozio Expert, è avvenuta nell'auditorium dell'Istituto in cui erano presenti, oltre a tutti gli alunni e i docenti, i rappresentanti di Italia&Friends Puglia, Confcommercio ed Esselle Consulting. "Per questa progettazione abbiamo ritenuto giusto coinvolgere i ragazzi del Grafico del Colasanto di Andria, con il loro corpo docente che, impostando alcune linee guida, hanno dato spazio alla creatività dei giovani studenti – dichiara Antonio Pistillo, ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia per Italia&Friends - Possiamo affermare con piacere che i ragazzi non hanno disatteso le aspettative realizzando un segno grafico facilmente riconoscibile e altrettanto facilmente associabile alla individuazione della Regione Puglia nel contesto della Nostra Penisola"."Non è stato facile scegliere tra i dieci lavori eseguiti dai studenti dell'Istituto Colasanto" - sottolinea invece Claudio Sinisi, Presidente della Confcommercio di Andria - ma abbiamo scelto il logo che maggiormente rappresenterà il nostro progetto, considerando naturalmente anche le idee manifestate dai buyer americani. Sarà un orgoglio per tutti noi, anche in nome delle associazioni e dei produttori del territorio, far sì che un logo realizzato dagli alunni possa rappresentare una società che mira a vendere i prodotti del nostro territorio oltreoceano". Importante anche l'intervento dell'assessore alle Radici, Cesareo Troia il quale ha voluto sottolineare la validità di questa iniziativa per l'opportunità che si è offerta agli studenti di dare un contributo tangibile alla diffusione dell'immagine del progetto. "È la dimostrazione ulteriore che le eccellenze sono nella nostra terra - è il commento dell'assessore Troia - il futuro è già presente nei nostri giovani, purtroppo non abbiamo ancora la consapevolezza delle nostre potenzialità e sul mercato globale siamo, come si dice in economia, un mercato aggredito piuttosto che essere aggressori di nicchie di mercato predisposte alla ricerca della qualità e dell'originalità piuttosto che delle brutte copie! Il Made in Italy è un brand ma non siamo ancora totalmente capaci di saperlo " vendere e raccontarlo". La sfida che ultimamente stiamo lanciando su più fronti, ha l'obiettivo di creare un nuovo paradigma in una ottica di sistema che tiene dentro tutto i protagonisti!".