PNRR Cultura: per Andria arrivano finanziamenti solo per i due cinema privati. Nessuna risorsa per chiese ed edifici storici

Sono oltre cento i milioni di euro che il Ministero della Cultura ha destinato alla Puglia per la riqualificazione di borghi (Comuni inferiori ai 5.000 abitanti), musei, teatri e cinema. Ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi a seguito di una nota ufficiale da parte della Regione Puglia. Nello specifico per il tacco d'Italia, sono stati destinati 8 milioni di euro per 31 musei, cinema e teatri, di proprietà pubblica e privata, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico; 31,7 milioni di euro per il restauro di 33 chiese o edifici di culto e opere d'arte in esse presenti, e per l'adeguamento sismico nonché per la messa in sicurezza di 16 edifici di culto e loro torri o campanili. La restante cifra , pari a 4,2 milioni di euro per 3 giardini storici.Andando a scorrere l'elenco dei finanziamenti ammessi, per Andria gli interventi riguardano esclusivamente i cinema, che sono nella città Fidelis privati: il Cinemars Multisala di Andria riceverà 647.000 euro, mentre la Multisala Roma altri 134.000 euro.Un magro risultato per Andria, visto e considerato che altre città della provincia hanno avuto cospicui finanziamenti per beni pubblici o di culto, come ad esempio Barletta, per la chiesa di San Ruggiero con 350.000 euro; chiesa di S. Maria Immacolata altri 600.000 euro e la chiesa di Santa Lucia con altri 800.000 euro. Non di meno Trani, con la Chiesa S. Maria di Colonna con 350.000 euro e quella di San Domenico con 850.000 euro.Anche per i musei finanziamenti statali sono andati a Barletta per l'antiquarium e la zona archeologica di Canne della Battaglia con 1.000.000 euro, mentre Trani acquisisce la somma di un milione di euro per il Castello Svevo.