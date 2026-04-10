Sede Ordine degli Architetti BAT
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Parte dall’Ordine degli Architetti BAT una proposta di unificazione dei contratti nelle opere private

Evento formativo venerdì 10 aprile a Palazzo Covelli in via Ognissanti 123 a Trani a partire dalle ore 16

BAT - venerdì 10 aprile 2026
Parte dalla provincia di Barletta Andria Trani ed in particolare dall'Ordine degli Architetti PPC BAT la proposta di unificazione dei modelli di contratto nelle opere a committente privato. Sarà questo il tema di un nuovo evento formativo di aggiornamento per i professionisti del settore venerdì 10 aprile a Palazzo Covelli (in via Ognissanti 123) a Trani a partire dalle ore 16 ed in cui saranno trattati tutti gli aspetti relativi alla contrattualistica nelle opere private.

Un tema particolarmente importante trattato nei diversi aspetti ma soprattutto con una proposta concreta che l'Ordine degli Architetti BAT intende rilanciare a livello nazionale. Ad aprire i lavori il presidente dell'Ordine arch. Andrea Roselli ed il presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Architetti BAT arch. Giuseppe Lechiancole. A seguire l'intervento dell'arch. Mimì Crescente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine Architetti BAT sull'obbligo deontologico del contratto professionale mentre l'avv. Nicola Pignatelli esperto di contrattualistica parlerà degli aspetti civilistici del contratto di prestazione d'opera. L'arch. Francesco Giordano componente della commissione Compensi e Contratti dell'Ordine degli Architetti BAT parlerà invece dei modelli di contratto per opere commissionate da privati mentre gli architetti Vincenzo Lechiancole e Livia Pinto entrambi della commissione Compensi e Contratti dell'Ordine introdurranno il tema della determinazione del compenso in via preventiva. Poi spazio al dibattito anche sulla proposta dell'Ordine provinciale degli Architetti sull'unificazione dei contratti nelle opere private.

L'evento rientra nel percorso formativo ed assegna 4 crediti formativi deontologici agli Architetti e vede il coinvolgimento di diversi partner privati oltre al patrocinio della Federazione degli Architetti di Puglia, di Regione Puglia, Provincia BAT e comuni di Andria, Trani e Barletta.
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