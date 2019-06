Parrocchia S.M. Vetere, programma della festa di S. Antonio

Come da tradizione, ilpresso la parrocchia, si rinnova il culto e la devozione verso, il santo dei miracoli. È tra i santi più venerati nei paesi cattolici, ed è ilIn quest'anno giubilare, durante il quale l'intera comunità parrocchiale rende grazie al Signore per i 75 anni di vita e presenza pastorale della Parrocchia, la festa di Sant'Antonio è stata introdotta dall'arrivo ad Andria delle sue reliquie: in una due giorni che ha visto numerosissimi fedeli accostarsi e rivolgere una preghiera di ringraziamento e di affidamento.Questa sera ,, alle orecon la Celebrazione Eucaristica presieduta dalsarà consegnata la Chiave della Parrocchia al Santo, verrà invocata la preghiera di Benedizione di coloro che portano il nome di Antonio, seguirà la Fiaccolata con la Reliquia del Santo verso la Casa di Riposo " Villa San Giuseppe" mentre alle ore 20.30 verrà celebrato ilsolennità di S. Antoniole celebrazioni presso la chiesa parrocchiale saranno:- ore 07.00 Canto solenne delle Lodiore 07.30 - 09.00 Ss. Messe- in mattinata Giro Bandistico città di Bitetto per le vie del quartiere- ore 17.00 Esibizione dell'orchestra musicale in piazza s. Maria Vetere-ore 18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo di AndriaPreghiera per il mondo del lavoro)- ore 19.00 Processione del Santo per le seguenti vie:piazza s. Maria Vetere, via P. Savarese, via Cap. N. Cicco, via Merra, via Saccotelli e Lotti, via Ten. Falco, via Avv. Sgarra, via Broschi, via Brunforte, via De Deo, via Annunziata, via Filangieri, via Mastropasqua, via Priorelli, via s. Maria Vetere, chiesa.ore 19.00 S. Messa e benedizione degli anziani- ore 20.00 Spettacolo"Se mi butti non vale"a cura dei bambini e ragazzi della Parrocchia- ore 19.00 S. Messa e benedizione dei giovani e degli studenti- ore 19.00 Celebrazione Eucaristica di ringraziamento e canto del Te Deum presieduta da fr. Luigi Riccio ofm- ore 21.00, in oratorio, "U mbrugl" Commedia Teatrale in vernacolo andriese a cura dei giovani e adulti sulla piazza della parrocchia- ore 20.00 "Festa della famiglia" benedizione dei genitori ed educatori serata di animazione guidata dal Rev. don Mimmo Massaro, Responsabile Diocesano Pastorale Familiare