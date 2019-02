L'on. D'Ambrosio polemizza con il consigliere Zinni: "Grandi tende, grandi discariche e grandi tumori"

In un post, comparso stamane sulla pagina fb del parlamentare andriese Giuseppe D'Ambrosio (M5S), si polemizza aspramente circa la conduzione di politiche ambientali sconsiderate messe in campo dalla Regione Puglia, lanciando critiche all'indirizzo della coalizione di cui fa parte il consigliere regionale Sabino Zinni, capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia. Pubblichiamo quindi i rilievi politici dell'esponente nazionale pentastellato, esimendoci invece da passaggi che di politico non hanno nulla, se non attacchi di rilievo personale."Grandi tende, grandi discariche e grandi tumori.Vorrei rivolgere un invito al consigliere regionale Zinni.Premesso che apprezzo la sua iniziativa che intende sottolineare quanto "Andria sia una città che accoglie" attraverso la realizzazione di un evento sotto una grande tenda in piazza.Mi chiedevo...Quando replicherà la stessa iniziativa a Canosa (in realtà per tutto il nostro territorio) contro uno sciagurato governo regionale che ha deciso di autorizzare l'ennesimo sversamento di rifiuti in un territorio già martoriato pesantemente dalle discariche?Quando la stessa iniziativa in piazza a Canosa per mobilitarci contro la "barbarie" (cit.) di chi vuole colpire un territorio avvelenando, uccidendo e facendo ammalare tutti, bianchi, neri, gialli, verdi e rossi? Le malattie non sono razziste.Quando ci sarà una grande tenda in piazza a Canosa per spiegare ai canosini che il privato che riceverà i rifiuti in discarica verrà pagato 100 euro per tonnellata di rifiuti dai soldi dei cittadini ed il "ristoro" del danno per la salute dei cittadini stessi sarà di 0,75 euro per tonnellata? Tanto vale la salute dei cittadini?Nemmeno l'1% del guadagno!Quando una grande tenda nella stessa piazza per chiedere un piano regionale dei rifiuti definitivo e che ponga come priorità la salute dei cittadini?Ma soprattutto, quando scendiamo in piazza con una grande tenda contro la "barbarie" (cit.2) di un governo regionale che sta ammazzando, ammorbando la nostra regione, provocando disastri in ogni campo?......Quando una grande tenda in piazza a Canosa, ad Andria ed ogni altra piazza del nostro territorio contro un centrosinistra nazionale che sciopera contro il Reddito di Cittadinanza e vota contro il Taglio delle Poltrone?", conclude il post dell'on. D'Ambrosio.