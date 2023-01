Nuova segreteria politica per l’on. Mariangela Matera: oggi, sabato 14 gennaio l'inaugurazione

Sarà inaugurata oggi, sabato 14 gennaio alle ore 18 in via Don Luigi Sturzo 49 ad Andria la nuova segreteria politica della deputata di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.«Uno spazio per rafforzare vicinanza e contatto con il territorio, un luogo per ascoltare ed accogliere le diverse esigenze dei cittadini, uno spazio per tutti noi», ha spiegato Mariangela Matera che ha rilanciato l'invito alla partecipazione sui suoi canali social.Una prima esperienza in Parlamento che la deputata di Fratelli d'Italia punta a trasferire sul territorio che l'ha eletta: «Siamo pronti ad inaugurare questo luogo che per me rappresenta un punto di unione fondamentale, un ponte tra la BAT e Roma che voglio resti ben saldo sino al termine del mio mandato».