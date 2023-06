Nei centri per l'impiego della Bat in un anno il doppio delle offerte

I Centri per l'impiego raccontano dodici mesi di innovazione nei processi e nei servizi realizzati attraverso un nuovo format comunicativo.L'obiettivo del Rapporto di sintesi è presentare periodicamente i dati e i numeri delle attività - svolte dai Centri per l'impiego della BAT - per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.I dati rappresentati emergono dai 21 Report pubblicati con cadenza quindicinale da inizio giugno 2022 a fine maggio 2023.Questa pubblicazione, raggiungibile al link https://issuu.com/arpal- centrimpiegobat/docs/report_ un_anno_giu22-mag23_2_ , racconta i risultati ottenuti dagli operatori dei Centri per l'impiego della BAT attraverso sei panel:• annunci di lavoro e candidature pervenute;• settori e contratti proposti;• opportunità all'estero della rete EURES;• cv trasmessi e incroci effettuati;• gestione processo IDO e operatori;• Social Data.Dai dati analizzati, si evidenzia il raddoppio degli annunci negli ultimi dodici mesi, da 92 a 201, e delle figure professionali ricercate, passate da 317 a 655.Le offerte di lavoro delle imprese della Bat confermano la forte vocazione del territorio per il terziario, con una prevalenza nei settori "Turismo e ristorazione" e "Amministrativo, ICT e servizi digitali".Il trend di crescita si registra anche per le candidature presentate dagli utenti, aumentate di 20 volte, con 5.024 curricula selezionati e trasmessi alle imprese a fronte delle quasi 20.000 candidature pervenute su un totale di 621 annunci attivati. Di questi il 26.25% ha portato alla realizzazione di incroci.Non meno importante è la media dei cv trasmessi alle imprese per ogni profilo professionale ricercato, pari al 7.67%.Le opportunità lavorative legate al processo di Incontro Domanda Offerta di lavoro sono divulgate e promosse tramite canali online e offline.In particolare, in questo primo anno di attività, i Centri per l'impiego della Bat hanno sviluppato le attività di comunicazione online attraverso:-la pagina Facebook "Centri per l'impiego provincia Bat" ( https://bit.ly/43dzd8r );-le pagine Google, una per ogni Centro per l'impiego, Policentro e Sportello della provincia.Dalla rilevazione dei dati della pagina Facebook "Centri per l'impiego provincia Bat", emerge la costante crescita di interesse degli utenti per questo spazio di informazione condivisa. Da agosto 2022 a maggio 2023 ci sono state quasi 19.000 visite alla pagina, con oltre 36.800 persone che hanno visionato almeno un contenuto.Sono 2.842 i follower della pagina, con una forte preponderanza di pubblico femminile (66%) e un pubblico che si concentra prevalentemente nelle fasce di età 25-34 (50%) e 35-54 (30%).Risulta significativo anche il dato degli over 55 (18%), indice della volontà di impegnarsi in percorsi di politiche attive per il lavoro anche da parte di un pubblico più maturo.Ottimi risultati provengono anche dalle pagine Google, con oltre 30.500 visualizzazioni dei profili e 5.709 interazioni.Gli utenti usano le pagine Google per contattare i Centri per l'impiego, come dimostrano le oltre 2.300 chiamate dai profili, e per trovare le indicazioni stradali, con più di 1.600 ricerche effettuate.Nel report è presente anche un'analisi dei dati EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES).EURES si occupa di sostenere la mobilità professionale (circolare, volontaria e garantita) a livello europeo con servizi dedicati per lavoratori e datori di lavoro.Sulla base delle rilevazioni effettuate, a partire dal 16 marzo 2023, si evidenzia che i paesi che presentano il maggior numero di persone da assumere sono il gruppo scandinavo con in testa Norvegia (115) e Finlandia (88) e il Benelux (86) che detiene anche il primato negli annunci (18).È possibile approfondire i servizi offerti da EURES visitando il relativo portale , disponibile in 26 lingue, che mette in relazione jobseekers (lavoratori-candidati alla ricerca di un impiego) con employers (datori di lavoro) in 27 paesi UE+ Islanda, Liechnstein, Norvegia e Svizzera.Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l'impiego della BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione. puglia.it o l'app "Lavoro per te Puglia".Per informazioni sull'invio dei curricula, sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego dell'Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione. puglia.it ).