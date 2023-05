“Murgia: ecosistemi da coltivare”: il Food Hub celebra ad Andria la Giornata Internazionale della Biodiversità

Il Food Policy Hub si fa promotore di una iniziativa di sensibilizzazione e tutela del territorio e della biodiversità che ospita.In occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Umberto I, si terrà, martedì 23 maggio, a partire dalle ore 17, la mostra audiovisiva "Orme Murgiane" di Mirella Caldarone e l'esposizione di sementi tradizionali. Alle ore 19 avrà inizio il convegno-dibattito aperto alla comunità che vedrà protagonisti gli alunni dell'Istituto Tecnico Agrario con approfondimenti tematici sul tema dei PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) e dalla relazione del presidente del parco Nazionale dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini.Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, dell'assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari e del dirigente scolastico dell'ITA Umberto I, Pasquale Annese.Tarantini scatterà una fotografia della situazione degli ecosistemi della nostra Murgia. L'evento è inserito nel programma ufficiale della settimana della Biodiversità Pugliese promosso dalla Regione Puglia.Con questa iniziativa il Food Hub del Comune di Andria di presenta ufficialmente promuovendo uno dei tanti eventi di comunità che animeranno la città in questi mesi con l'intento di promuovere una visione più consapevole delle politiche culturali che alimentano i processi ambientali, sociali ed economici del territorio. È un percorso a cui tutti sono invitati a partecipare per costruire le strategie future di sviluppo umano e sostenibile.