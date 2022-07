Meteo, torna il caldo sulla Puglia. In arrivo nuovo rialzo delle temperature

Superata la perturbazione dei giorni scorsi, in tutta la Puglia il meteo è tornato stabile e soleggiato, con temperature leggermente più basse e senza afa grazie all'aria più fresca e alla ventilazione al seguito della perturbazione.Fino a metà settimana non è previsto un caldo eccessivo grazie alla temporanea espansione verso il Mediterraneo e l'Italia dell'anticiclone delle Azzorre ma questa situazione non è destinata a prolungarsi. Secondo gli esperti, infatti, è probabile una nuova irruzione della massa d'aria rovente di origine sud-tropicale che nei prossimi giorni si spingerà verso la Penisola Iberica e la Francia, per poi estendersi a gran parte del territorio regionale.Entro il prossimo fine settimana quindi si potrebbero ripetere temperature ben oltre la norma anche ad Andria. In questo scenario, non sono escluse nuove ondate di calore. Oggi si registrano temperature ancora nella media, con valori che oscilleranno tra i 27-28°C.In settimana, al contrario, si dovrebbe tornare oltre il muro dei 30°C come già era accaduto prima dei giorni piovosi di metà settimana.