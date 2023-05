"Malapuglia. Le organizzazioni mafiose in Puglia!": incontro ad Andria con lo scrittore Andrea Leccese

di Andria, si terrà il III° incontro/laboratorio della Scuola Politica 2023 promossa dal Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politico di Andria dal titoloDopo una lettura sul fenomeno criminale sul nostro territorio affrontata dal magistrato Francesco Giannella e la lezione magistrale sulla corruzione tenuta dal prof. Alberto Vannucci, entra nel vivo il percorso di formazione sociale e politica incentrato sui temi delle legalità e della giustizia. Difatti il prossimo sabato nella città di Andria sarà ospite della Scuola di Politica 2023 il dott., autore dell'omonimo libro che dà il titolo all'incontro "esperto sui temi della criminalità organizzata e autore di diversi saggi. Oltre a una analisi storica, sociale e politica della criminalità organizzata in Puglia, in particolare nelle province BAT, Bari e Foggia, durante il laboratorio l'autore sviscererà con i presenti il legame strettissimo che intercorre tra il voto di scambio e l'agire criminale.Invitano a questo appuntamento, insieme al Forum, l'Azione Cattolica della Diocesi di Andria, la Biblioteca Diocesana "S. Tommaso d'Aquino", l'Associazione Cercasi un fine e i partner: Presidio Libera Andria "R. Fonte", il neo costituito Presidio Libera Barletta, il Circolo dei Lettori di Andria, il MEIC di Andria e l'Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, con il patrocinio gratuito dall'Amministrazione civica andriese.Si ricorda che la partecipazione alla Scuola di Politica 2023 "" è libera e gratuita ma vi è la possibilità di iscriversi al seguente link https://forms.gle/M2zDLo2rVfmpKKPT6 o inviando una mail a forumsociopolitico.andria@gmail.com, per ricevere il materiale di approfondimento che sarà distribuito durante gli incontri.