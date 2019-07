Loreta Colasuonno e Grazia Di Bari al premio De Ebe e "La maschera Banfi 2019 - Apulian Elite Award”

Sarà la Corte di Don Gioacchino presso la pluripremiata a livello internazionale "" in zona Cefalicchio, a Canosa di Puglia, ad ospitare il capitano di questo Gran Gala' del Sud "", giornalista di Telenorba, che condurrà la serata dedicata all' "Apulian Elite Award" in programma il prossimo 24 luglio c.a., ore 20 con ingresso ad invito e consegna premi realizzati dalla maestra d'arte Valentina De Marco.Il, alla sua dodicesima edizione, e il, alla sua sesta edizione, ideati e realizzati da Saverio Luisi, anche quest'anno hanno rispettato l'idea di fondo che è quella di pubblicizzare il territorio e creare , da sempre, eventi itineranti. Tanti premi alle eccellenze e tanta promozione per luoghi e prodotti grazie al supporto di sponsor, collaboratori (Michele Padovano, Cesare Di Nunno, Marilena Cappelletti, Martina, Sabino, Simona Metta, Nicola Luisi la Terrazza), Oer Canosa, Antica Fioreria di M. Luisi, Serimed, Ilovecanosa, Canosaweb, Canosalive, Comitato insieme per Loconia, la Gazzetta del Mezzogiorno con il giornalista Paolo Pinnelli, Oltre il sipario con la giornalista Marilena Farinola e tanti altri amici. L'evento è patrocinato dal Presidente della Regione Puglia, dalla Fondazione Archeologica Canosina, dai grandi amici professionali di LOVE FM e da Divine del Sud con la sua presidente Francesca Rodolfo e Sabrina Altamura, consulente d'immagine.Premi, premianti, dee con la bellissima finalista di Miss Italia "", momenti di teatro con la bravissima, musica ed intrattenimento grazie al duoe sorprese in una location d'eccellenza immersa nel verde e circondata da alberi di ulivo, vigneti e percoche . La Dea Ebe si presenta con un immagine nuova, fresca e legata ai tempi, non dimenticando mai le sue origini e ricordando sempre che l'evento è dedicato ache tanto amano il loro territorio e la città di Canosa, avendo inaugurato anche un orecchietteria in Roma con prodotti Pugliesi. Per noi un grande onore e piacere accogliere i premiati che elenchiamo di seguito: l'eccellenza della piu' amata tv del Sud e non solo "il direttore di Telenorba Enzo Magista'", l'inossidabile " Vice Questore" gia' premiata Donna dell'anno, la manager e bella stilista concittadina " Leonarda Nada Nuovo", il magico scultore di micro gioielli e patron del museum "Vito Gurrado", la bella e brava chef "Annalisa D'Incecco" direttamente dal programma di Rai 2 il ristorante degli chef, il manager e attore nostro concittadino Sandro Coppola, la meravigliosa pittrice concittadina "Caterina Cannati" con Kataos, il magico concittadino "Fabio Pellegrino" volto del Bar - Pasticceria Pellegrino da 50 anni sul territorio e l'instancabile concittadino "Cav. Mimmo Sciannamea" presidente Ancri . Come sempre parleremo di sociale, lanciando messaggi sociali, ed in particolare di prevenzione del tumore al seno, lotta contro la violenza sulle donne e bullismo con l'promotrice della legge regionale. Non sveliamo altro, seguiteci sui social e buona fortuna dalla DEA EBE 2019.Un ringraziamento a quanti hanno collaborato e supportato l'evento.