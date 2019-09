Lega, nominati i vertici per la Bat: Riviello segr. provinciale, Giorgino responsabile Enti locali, segretario per Andria Miscioscia

L'On Luigi D'Eramo, Segretario Regionale della Lega Salvini Premier Puglia - ha provveduto a nominare i sei segretari provinciali della Lega: Rossano Sasso a Bari, Gianfranco De Blasi a Lecce, Lelio Lolli a Brindisi, Giacomo Conserva a Taranto, Daniele Cusmai a Foggia eSu proposta dei responsabili d'area e dei nuovi Segretari Provinciali sono stati nominati i primi 100 segretari cittadini e dirigenti provinciali del partito in Puglia. Infine l'Esecutivo Regionale è stato allargato ad altri nove dirigenti territoriali."La Lega - dichiara l'On D'Eramo - lancia la sfida per il governo della regione Puglia partendo da ogni provincia, da ogni singolo comune pugliese, dal contatto reale con la gente e con i bisogni del territorio, perché la Lega è lontana anni luce dalle manovre di palazzo del PD di Emiliano, Renzi e Zingaretti. La elezioni si vincono tra la gente e non nei palazzi e lo dimostreremo in questi mesi in Puglia. La Lega è il partito dei territori che mai come in questo periodo sono stati abbandonati da Emiliano e dalla sua giunta dalle porte girevoli. Forti del consenso per Matteo Salvini, espresso a maggio da un pugliese su quattro, oggi consolidiamo il radicamento della Lega Puglia sul territorio con le nomine dei segretari e dirigenti provinciali e soprattutto con le prime nomine dei segretari cittadini, che sono la vera forza del nostro partito: a tutti loro faccio i migliori auguri di buon lavoro".(in grassetto gli esponentiSegretario Provinciale: Giovanni RivielloVice Segretari Prov.li: Flavio Basile - Rocco PreteResp. Giovani: Ruggero GrimaldiResp. Area Giuridica: Emanuele TomasicchioResp. Area Economica: Mino AlboreResp. Pari Opportunità: Francesca DascoliBarletta: Mario SperaBisceglie: Rocco PreteTrinitapoli: Ruggero Grimaldi (Commissario)Minervino: Giuseppe TucciSan Ferdinando: Flora MancoSpinazzola: Rosanna TodiscoCanosa: Raffaele FioreTra i componenti dell'esecutivo regionale c'è anche l'ex sindaco di Andria, Nicola Giorgino.Segretario Regionale: Luigi D'EramoV. Segretario – Socio Fondatore: Giovanni RivielloParlamentari:Roberto Marti (Resp. Politico Area Lecce Taranto Brindisi)Rossano SassoAnnarita Tateo (Resp. Enti Locali)Europarlamentari: Massimo Casanova – Andrea CaroppoResp. Comunicazione e Organizzazione: Nuccio AltieriResp. Tesseramento: Joseph SplendidoComponenti:Daniele Cusmai – Ilaria Antelmi – Antonella Lella – Luigi Miranda – Gianfranco Chiarelli – Alessandro Coricciati – Michele Picaro – Antonio Scianaro – Paolo Pagliaro –-Raimondo Ursitti