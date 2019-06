L'Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 205 anni con riconoscimenti anche per i militari della Compagnia di Andria

Ultimi preparativi per le celebrazioni per i 205 anni dell'Arma dei Carabinieri.Come di consueto, sarà Bari ad ospitare la tradizionale manifestazione commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione dell'Arma Benemerita.Alla presenza di militari dell'Arma in servizio, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle vedove ed orfani assistiti dall'ONAOMAC, dai familiari delle vittime del dovere della città di Bari, saranno presenti reparti in formazione, in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio.Per l'occasione, saranno illustrati alle massime autorità civili e militari presenti, i risultati conseguiti sul piano della sicurezza a favore della cittadinanza di tutta la Puglia. Nel corso della cerimonia, il Comandante della Legione Carabinieri "Puglia", generale di Brigata Alfonso Manzo, consegnerà riconoscimenti ai militari distintisi in delicate operazioni di servizio, tra cui alcuni militari in servizio presso la Compagnia di Andria, che ricordiamo annovera nella sua competenza le Stazioni di Minervino Murge e Spinazzola.