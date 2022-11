L'Ambulatorio Solidale della Misericordia di Andria si arricchisce di un ecografo "tascabile"

Grazie al contributo di Fondazione Puglia l'acquisto dello strumento elettromedicale fondamentale anche per visite a domicilio

L'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi" della Misericordia di Andria si arricchisce di uno strumento elettromedicale importante e che si aggiunge alle altre attrezzature già in possesso della struttura sanitaria andriese. Da ieri è attivo l'ecografo wireless tascabile "Vscan air" della Predict srl acquistato grazie al contributo di Fondazione Puglia attraverso un bando specifico a cui la confraternita andriese ha partecipato con il progetto Andria in Salute e vinto.Come spiegano i medici volontari dell'Ambulatorio Solidale diretto dal Dr. Nicola Mariano, servirà ad effettuare ecografie anche domiciliari con massima rapidità di diagnosi. «Insomma un'eccellenza tecnologica - ci spiega il dottore ecografista Giuseppe Schiavone - a disposizione dei più indigenti e non solo e che si rivolgono all'Ambulatorio Solidale della Misericordia di Andria». Oltre 300 le visite effettuate annualmente grazie ai medici volontari della struttura sanitaria riconosciuta dalla ASL BT.