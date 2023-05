Il saluto di amici e colleghi per il pensionamento del vigile del fuoco Giuseppe Rizzi

È stato salutato dalle sirene dei mezzi del Comando provinciale di Barletta: così il Capo Reparto Giuseppe Rizzi, per raggiunti limiti di età, passa al nuovo ruolo di "vigile del fuoco in pensione".Un sentito ringraziamento da parte di tutti I suoi colleghi che lo hanno omaggiato con grande calore e amicizia nell'ultimo giorno di lavoro.Il Capo Reparto Rizzi – di Barletta - ha intrapreso la carriera nei Vigili del Fuoco come Vigile Ausiliario di leva nel marzo1982. A seguito dell'assunzione, in data 1 aprile 1986, è stato assegnato come prima destinazione al Comando di Milano. Successivamente ha viaggiato lavorando in vari luoghi d'Italia e giungendo in Puglia, nel distaccamento di Molfetta per poi tornare a Barletta, vedendo la nascita del neo comando provinciale.Nel 1996 Rizzi è rimasto coinvolto nello scoppio di un'auto alimentata a GPL, rimanendo ferito ad un occhio; ha partecipato all'alluvione di Palagiano (TA), all'emergenza rifiuti di Napoli, al grave incidente della Track Center di Molfetta, al terremoto dell'Aquila. Più volte inviato nell'area del terremoto del centro Italia, come Ascoli Piceno, Fermo e Pescara del Tronto dove fu recuperata dalle macerie della chiesa di S. Croce, la Croce Astile dell' XI secolo in rame sbalzato, di arte Umbro-Sabina della seconda metà del XII secolo, forse la più antica Croce delle Marche, portata da Gerusalemme dai Templari. È intervenuto anche nell'alluvione di Rodi Garganico, nel drammatico incidente ferroviario Bari Nord, nel crollo della palazzina di via G. Curci a Barletta dove, a seguito di una fuga di gas, vennero tratte in salvo tre persone.Una carriera vissuta tra le grandi emergenze: a lui il ringraziamento dei colleghi che lo salutano caldamente per il suo pensionamento.