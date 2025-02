Il Pd Puglia contro l'emendamento per limitare il diritto dei Sindaci di candidarsi al Consiglio regionale

Powered by

La politica deve aprirsi al cambiamento.

Le due norme sono fondamentali per costruire una politica migliore consentendo alle elettrici ed elettori di sostenere i candidati più vicini al territorio e ai cittadini.

Apriremo un confronto con tutte le forze politiche perché le regole vanno cambiate con un largo consenso".

"A dicembre abbiamo assistito ad un blitz - dichiara Domenico De Santis segretario regionale del Pd-. Qualcuno vuole limitare il diritto dei Sindaci di candidarsi al Consiglio regionale. Proveremo a sventare questo tentativo che riteniamo lesivo del diritto all'elettorato passivo sancito dalla Costituzione. Il Partito Democratico presenterà quindi una proposta per far tornare la legge come era prima, consentendo ai sindaci di candidarsi liberamente. Inoltre introdurremo la legge sulla doppia preferenza di genere. Qualcuno pensa che attraverso delle norme si possa evitare che vengano eletti i sindaci e le donne.