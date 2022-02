Guerra e crisi umanitaria in Ucraina: raccolta di beni di prima necessità anche ad Andria

In queste ore cresce la mobilitazione per aiutare con beni di prima necessità il popolo ucraino. Anche ad Andria, è stato attivato un punto di raccolta in Via Riccardo Ottavio Spagnoletti 14 (traversa via Carlo Troia) , presso la sede di Legambiente Andria.Gli orari di oggi sono dalle 17 alle 21.Sono richieste in particolare le seguenti cose:AntibioticiAntinfiammatoriAntidolorificiDisinfettantiGarzeTorcePower-bank per telefoniSacchi a pelo - coperteThe, caffeCioccolataCibo in scatola non da cuocereEd anche nel capoluogo regionale è stato allestito un punto di raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino a cura dall'Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata.«Oggi come mai abbiamo bisogno del vostro piccolo aiuto e sostegno - scrivono - Chi può donare qualsiasi cosa per i nostri connazionali (bambini orfani, militari) può recarsi nel punto di raccolta aiuti umanitari a Bari in via Giulio Petroni,21/D. In questo periodo brutto per nostra terra, le persone hanno bisogno di aiuto».Di seguito la lista di cosa serve:Bende steriliBendaggi emostaticiTourniquet laccio emostaticoBendaggiBendaggi addominaliTubi nasofaringei di diverse dimensioniI-Gel dispositivo sovraglottideo monouso VERDEAccesso intraosseo FastAccesso intraosseo B.I.GBendaggio occlusivoAgo sterile da decompressioneKetaminaParacetamolo 500 mgTramadolumNaloxoneSaturimetroAcido tranexamicoCloruro di sodio 100 ml( tantoooo per acido tranexamico)Ondansetron 4 mgFentanylMoxifloxacinaErtapenemКit per cricotirotomiaJunctional tourniquetLa stecca SAM splint pieghevoleCollare cervicaleСоperte termicheVoluven 6% ( preferibilmente di plastica)Soluzione di Ringer ( preferibilmente di plastica)Sistema di gocciolamento endovenosoAgo cannulla Venflon 18 GAgo cannulla Venflon 14 GAgo cannulla Venflon 22 GCerotto chirurgicoForbici tatticheMarcatori tumoraliСіntura per la stabilizzazione delle fratture pelvicheAlimenti di lunga scadenzaZuppe pronteTonno in scatolaLegumi in scatolaNoodles istantanei ( tipo Saikebon)Parmigiano, grana sottovuotiCioccolato fondenteMiele in monoporzioniLatte condensatoLatte in polvereFrutta seccaNoccioline ( diversi tipi )GrissiniTaralliGallette di risoSapone mani ( liquido e saponetta)Salviette umidificateOvattaSpazzolino dentiGel x le mani ( tipo amuchina)DentifricioPerossido di idrogenoTèCaffè macinatoBendaggi diversiBendaggi rigenerantiTamponi emostaticiLacci emostaticiPolvere emostaticaBende occlusiveAntinfiammatoriAntidolorificiAghi per decompressione toracicaSiringheFleboPomate per ustioniTeli porta feritiTubi nasotrachealiTachipirinaOkiAbbigliamento termicoRobe sportive uomoCalzatura uomoCalze di cotone calde«Tutto verrà trasportato da Bari a Napoli dove dal consolato raggiungerà Verona per andare poi in Ucraina - aggiungono - Ora ogni cosa sarà un aiuto importante per la nostra terra in guerra».