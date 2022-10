Gruppo consiliare del PD: "Finanziamenti per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico"

"Dal MiTE giungono 320 milioni di euro per efficienza energetica e rinnovabili negli edifici comunali sottolinea in una nota Michele Di Lorenzo, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Andria-. Il bando ministeriale in uscita a breve assegna contributi a fondo perduto per coprire al 100% la spesa delle Amministrazioni comunali anche per impianti fotovoltaici, solari termici, pompe di calore. La misura si rivela particolarmente interessante perché permetterà ai Comuni (una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di risparmiare ingenti risorse che oggi, invece, sono assorbite dai costi dell'energia arrivati alle stelle, con il conseguente taglio dei servizi da parte degli enti. Il finanziamento sarà concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili secondo una procedura a sportello che prevede la semplificazione degli adempimenti burocratici sia per la procedura di acquisto sia per concessione ed erogazione del finanziamento. Si tratta di una occasione imperdibile per la nostra amministrazione per avviare progetti di piena sostenibilità in termini energetici ed economici. La sfida ambientale rimane per il nostro gruppo l'esigenza politica maggiore e la vera sfida per emancipare questa città".