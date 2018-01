Giunge in Puglia il direttore della DIA, gen.le Governale

Questa mattina, lunedì 29 gennaio, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, generale di divisione Giuseppe Governale, si è recato presso il Centro Operativo di Bari.Il Direttore ha incontrato il personale della locale articolazione unitamente ad una rappresentanza della Sezione Operativa di Lecce e si è soffermato sulle attività recentemente concluse e su quelle in corso, riaffermando gli indirizzi strategici nella lotta alla criminalità organizzata ed il grande impegno morale e professionale necessario al contrasto delle continue minacce - da parte dei sodalizi mafiosi - di infiltrazione nel sistema politico, imprenditoriale ed economico.Al riguardo, il Direttore ha ribadito l'esigenza di accrescere gli sforzi per pervenire ad ancor più efficaci risultati nelle indagini patrimoniali contro l'accumulazione di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata ed ha, inoltre, posto l'attenzione sulla necessità di perseverare nell'attività di analisi nonché nell'azione di contrasto preventivo ai tentativi di infiltrazioni malavitose nel settore degli appalti pubblici, in stretto raccordo con le Prefetture pugliesi e lucane.Nel corso della visita in città, il Generale Governale - accompagnato dal Capo Centro, col. Vincenzo Mangia - ha incontrato il Prefetto di Bari, dottoressa Marilisa Magno, ed il Procuratore della Repubblica di Bari, dottore Giuseppe Volpe, con i quali sono stati analizzati gli aspetti di maggiore criticità del territorio per l'attuazione della migliore strategia nella lotta alla criminalità organizzata.