Fratelli d'Italia: ad Andria un grande momento di crescita e confronto nazionale

"La due giorni di confronti e dibattiti, con ministri del governo Meloni, parlamentari e classe dirigente di Fratelli d'Italia, che si terrà ad Andria venerdì e sabato è per noi e per la stessa città di Andria un motivo di vanto ed orgoglio.Mai un partito di governo ha scelto Andria come luogo per una manifestazione di respiro nazionale come è appunto "Prima le Idee, ritorno al futuro", organizzata dal gruppo parlamentare della Camera di Fratelli d'Italia. Andria diventa, così, per due giorni centrale nelle cronache politiche nazionali, gratificando anche il lavoro portato avanti in questi anni da militanti, iscritti e simpatizzanti del partito. E dando valore all'attività del nostro parlamentare andriese, l'on. Mariangela Matera, che ringraziamo per l'impegno sempre mostrato nei confronti della città di Andria ed oggi per l'opportunità e per la visibilità offerte con questo evento. Riteniamo, inoltre, questo un momento importante di condivisione per tutto il centro-destra cittadino e provinciale, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Fratelli d'Italia ad Andria sta cercando, infatti, con tanti amici, di costruire un percorso che possa portare unitariamente le opposizioni di oggi a diventare la maggioranza di domani.I cittadini ci chiedono quello: di mandare a casa una Amministrazione inconcludente che da 4 anni porta avanti politiche fallimentari che non hanno risolto un solo vero problema della città. Noi, quindi, come Fratelli d'Italia di Andria siamo entusiasti di questa due giorni e siamo lieti di ospitare relatori di calibro nazionale assieme a ministri, giornalisti, politici e parlamentari.Un premio anche per il grande risultato delle ultime elezioni europee dove Fratelli d'Italia ad Andria, conseguendo il 30,5%, ha ottenuto uno tra i migliori risultati dei capoluoghi pugliesi e meridionali. L'invito agli appassionati di politica, ai simpatizzanti di FDI e di centro-destra ed a tutti i cittadini è alla partecipazione a questa due giorni. Certamente è una occasione irripetibile di crescita e di confronto".La nota stampa della Segreteria cittadina di Fratelli d'Italia.