Francesco Fiore torna in Serie A: sarà assistente arbitrale in Cagliari-Lazio

Comincia come meglio non potrebbe la nuova stagione sportiva per l'assistente arbitrale andriese Francesco Fiore, designato per la gara di Serie A tra Cagliari e Lazio in programma sabato 26 settembre alle ore 18,00 alla "Sardegna Arena". Si tratta della decima partita nel massimo campionato italiano per il fischietto andriese, che ha esordito in Serie A il 15 maggio 2016 in Empoli-Torino; la gara di sabato prossimo a Cagliari, valida per la seconda giornata, sarà la decima per Fiore in Serie A.Un ulteriore step che premia il lavoro svolto da Francesco Fiore non solo negli ultimi anni tra Serie B ed A, ma in tutto il suo percorso arbitrale iniziato nel 2000. Fino al 2016 ha scalato le categorie nazionali come direttore di gara sino a raggiungere la CAN Pro, commissione in cui ha militato per cinque stagioni sportive dirigendo gare di primo livello. Da quattro anni, Francesco Fiore ha scelto di calarsi nel ruolo di assistente arbitrale con cui sta ottenendo grandi soddisfazioni, raggiungendo l'esordio nella massima serie dopo una sola, grande stagione in Serie B.