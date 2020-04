Coronavirus, didattica a distanza: 210 nulla euro per le scuole della Bat

"La Regione Puglia ha stanziato 210mila euro per gli istituti scolastici della BAT al fine di implementarne la fornitura tecnologica e favorire la didattica a distanza anche per le famiglie più bisognose". A darne l'annuncio è il consigliere regionale e presidente della commissione "Affari Generali" Filippo Caracciolo.



"In un momento di grande difficoltà per gli istituti scolastici - afferma Caracciolo - la Regione ha deciso di intervenire con un finanziamento finalizzato a migliorare la fruizione e la diffusione della didattica online, strumento che sta permettendo ai nostri studenti di non fermare le attività nonostante la distanza dalle aule. La cifra sarà suddivisa tra tutte le scuole del territorio ed è compresa in uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro".



"L'attenzione per le scuole - prosegue Caracciolo - non si limita soltanto alla strumentazione tecnologica. La Regione ha anche disposto lo stanziamento di un contributo economico, di entità massima pari a 40.000 euro, per interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di operatività scolastica, a seguito di incidenti sia di carattere criminale quali furti, incendi, che di carattere calamitoso, quali allagamenti, o a seguito di fenomeni locali di sfondellamento dei solai".



"Anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo - conclude Caracciolo - la Regione dimostra la sua attenzione al mondo dell'istruzione pronto a rappresentare il vero e proprio motore di quella che sarà la nostra ripartenza".