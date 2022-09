Nelle ore serali della giornata di giovedì 8 settembre, la Questura di Barletta Andria Trani, in stretta sinergia operativa con personale del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari e con personale del Comando di Polizia Locale di Andria, ha disposto ed effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Andria, finalizzati ad arginare il fenomeno della circolazione delle biciclette a trazione elettrica assistita modificate ad hoc al fine di essere trasformate in veri e propri ciclomotori.Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, un agente motociclista era rimasto ferito ad Andria, mentre cercava di evitare un bici elettrica che stava per essere fermata per uno dei controlli di routine.La specifica attività operativa, svolta in un'ottica sia preventiva che sanzionatoria di eventuali violazioni delle norme del Codice della Strada da parte dei conducenti delle bici elettriche, che spesso finiscono per arrecare danni agli ignari passanti, ha comportato l'impiego di 7 equipaggi, che hanno proceduto all'identificazione di complessive 115 persone (di cui un'elevata percentuale gravata da pregresse violazioni al Codice della Strada) ed il controllo di 51 veicoli a motore e biciclette elettriche, con susseguente elevazione di svariati verbali per violazioni del Codice della Strada).