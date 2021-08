Controlli dei Carabinieri sulla Murgia andriese: ritrovate auto rubate

Hanno avuto inizio da questa notte i previsti controlli rurali dei Carabinieri del Comando provinciale Barletta Andria Trani nel territorio murgiano di Andria. Si tratta di un'intensificazione, vista l'attività che nei mesi scorsi è stata svolta, sempre in ambito rurale.Militari della territoriale del Compagnia di Andria con il supporto dello Squadrone Eliportato dei "Cacciatori di Puglia", reparto giunto da Foggia, hanno cominciato i servizi di pattugliamento e ricognizione del territorio, un'attività propedeutica che sarà svolta costantemente nelle prossime settimane dopo questo primo periodo di conoscenza del territorio per i militari giunti dalla Capitanata. In uno di questi interventi sono stati ritrovati alle luci dell'alba alcuni veicoli rubati, alcuni pronti per essere smontati altri per compiere azioni delittuose, come il fuoristrada raffigurato nella foto. Naturalmente altri mezzi ed attrezzature sono state ritrovate, materiale che adesso è al vaglio dei militari del Comando provinciale di Andria Barletta Trani dei Carabinieri.Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, per prevenire e stroncare sul nascere ogni tipo di azioni delittuose, i Carabinieri hanno attivato una rete di interventi che dovrà soltanto essere perfezionata, essendo per la maggior parte già ampiamente collaudata, come avvenuto per altri territori, come il Gargano, dove si sono avuti positivi riscontri.L'attività delle Forze dell'ordine, così come disposta dal coordinamento messo in atto dal Prefetto della Bat, Maurizio Valiante, intende svilupparsi soprattutto in contesti di particolare livello criminale come quello rurale. Un'azione incisiva, tra l'altro più volte richiesta ed auspicata da tanti imprenditori del luogo, specie quelli agricoli, stanchi di essere vessati da furti ed attentati alla proprietà privata.Si tratta in sostanza di un potenziamento eccezionale dei servizi, serali e notturni, che si auspica permenente, in aree opportunamente individuate in base all'analisi delle fattispecie di reato in ambito rurale, che prevede il pattugliamento a piedi con frequenti contatti con i proprietari terrieri locali al fine di far sentire vicina la presenza dell'Arma anche nelle campagne dipendenti dalla Compagnia di Andria, territorio tra i più estesi della regione. Il Comandando provinciale Barletta Andria Trani, ha tra l'altro disposto che con il supporto dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Puglia, saranno stabilmente nel territorio rurale della Bat, i militari del nucleo Elicotteri di Bari e di altri reparti speciali a seconda delle esigenze operative che via via si proporranno.