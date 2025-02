Consiglio di Istituto "Verdi Cafaro" su scuola Carella: «Decisione politica che ferisce profondamente la nostra Comunità scolastica»

«Trascorso anche l'ultimo possibile momento di ripensamento la Giunta della Regione Puglia, con l'Assessore all'Istruzione Sebastiano Leo, non ha voluto sentire ragioni differenti ed ha tirato dritto sulla delibera di dimensionamento scolastico. Senza alcuna reale esigenza e nonostante la volontà contraria di tutti i sindacati, la Scuola dell'Infanzia "Carella", nata e costruita a pochi metri dalla Scuola Primaria "G. Verdi", è stata scorporata per essere annessa all'Istituto Comprensivo "Cotugno" a partire dal 1 settembre 2025. E' questa la vittoria dei bambini intesi come NUMERI. Dal 1 settembre 2025 la nostra scuola avrà solo 3 sezioni di scuola dell'infanzia, mentre l' I.C. Cotugno ne avrà ben 17! Non abbiamo dubbi sul fatto che, vista la contiguità territoriale, i bambini dell'infanzia "Carella" continueranno il loro percorso scolastico nella scuola primaria "Giuseppe Verdi". Ci chiediamo incessantemente? Ma a cosa servono gli istituti comprensivi, così fortemente voluti dall'amministrazione Bruno e dall'assessore Conversano? A questa domanda, alla luce degli ultimi eventi, non troviamo risposta sensata.Più volte il Consiglio di Istituto, l'ultima in ordine di tempo il giorno 28.01.2025 con un Consiglio aperto alla città, ha espresso molto chiaramente le motivazioni per le quali non era necessario questo scorporo. Purtroppo, tutte le rimostranze espresse, ben articolate e soprattutto chiaramente motivate, hanno trovato un muro: dall'amministrazione comunale che, ritenendo non deliberare in merito, quest'anno ha lasciato campo libero alla Provincia BAT. Quest'ultima, con un colpo di teatro, ha voluto cancellare anni di storia di questa comunità scoalstica, assieme alla Giunta della Regione Puglia a cui invece interessano solo i numeri. Una filiera istituzionale fallimentare, le cui conseguenze ora saranno pagate solo ed esclusivamente dai bambini, dalle famiglie e dai docenti delle scuole dell'infanzia "Carella" e "Massaro". Cancellati anni di progetti, continuità didattica, attività specifiche per i bambini con disabilità: insomma la storia di questa Comunità e, in parte, di questa città. Ora si deciderà, con un ulteriore grande sforzo economico e pratico, se docenti e genitori vorranno ricorrere al TAR e ci saranno sicuramente ulteriori forme di protesta affinchè questa vicenda sia chiarita in tutti i suoi aspetti, anche a livello territoriale».Lo dichiarano il Dirigente scolastico dott.ssa Grazia Suriano e per il Consiglio di Istituto dell'I.C. "Verdi Cafaro", l'avv Rita De Maio.