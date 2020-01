32 foto Consegna attestati di Compiacimento all’ANMI di Andria Riccardo Di Pietro

Ieri sera, venerdì 3 gennaio, nella sede della locale sezione dell' Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il delegato regionale ANMI della Puglia Settentrionale e Basilicata Cavaliere Ufficiale Gesumino Laghezza, unitamente al consigliere nazionale Ammiraglio Michele De Pinto, ha consegnato gli attestati di compiacimento per la partecipazione al Raduno Nazionale di Salerno 2019 ai presidenti dei seguenti gruppi: Nicola Catania del gruppo di Andria, al Dott. Emanuele Di Luzio del gruppo di Bisceglie e ad Alessandro Vitobello del gruppo di Barletta .Il Cavaliere Ufficiale Laghezza, nel formulare gli auguri di buon anno a tutti i soci, ha manifestato il personale compiacimento per la gratificazione di benemerenza assegnata alle sezioni di Andria, Bisceglie e Barletta per aver preso parte al Raduno Nazionale tenutosi il 28 e 29 settembre 2019, sfilando con il proprio vessillo sociale.L'Ammiraglio De Pinto ha rivolto quindi un appello a tutti i Marinai in servizio ed in congedo, nonché agli amici e simpatizzanti presenti, ad avvicinarsi all' Associazione per partecipare attivamente all'attività sociale, attraverso l' iscrizione alle locali Sezioni dell'ANMI.Erano presenti, insieme a numerosi soci, i vice presidenti della sezione di Andria, Bisceglie e Barletta, rispettivamente Riccardo Santovito, Pasquale Brescia ed Angelo Torre. Al termine del cerimoniale vi è stato un breve convivio tra i soci dei tre gruppi ANMI.