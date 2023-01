"Colossi e giganti", domani a Barletta torna Hey Sud

Grandi gruppi internazionali dell'hi-tech hanno puntato sulla Puglia, dove non mancano aziende che partendo dal sud hanno conquistato i mercati nazionali ed internazionali. Quale ricetta per continuare ad esportare il nostro prodotto (e far crescere il Pil), pur continuando ad attirare i big dell'informatica? E' da questa domanda che partirà il quarto appuntamento con, un ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio.Bari e la Puglia all'improvviso sono diventate un mega polo dell'innovazione. Grandi aziende nazionali ed internazionali stanno aprendo la propria sede nel capoluogo pugliese. EY è stata tra le prime a credere nella Puglia. Questo fenomeno, però, non deve offuscarne un altro: ci sono aziende pugliesi che stanno scalando la vetta nei propri mercati, diventando leader a livello nazionale ed internazionale grazie a brand riconosciuti in tutto il mondo. Durante il talk si approfondiranno le strategie più utilizzate e si capirà come arrivare a traguardi tanto ambiziosi quanto prestigiosi grazie alla preziosa testimonianza degli ospiti che parleranno di questo e tanto altro.è il titolo del talk, in programma domani, martedì 24 gennaio, alle ore 16.30, nella sede operativa di EY a Barletta, inInterverranno Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco del Comune di Bari, il presidente di Confindustria Sergio Fontana, gli imprenditori Pasquale Casillo e Francesco Divella, l'amministratore delegato di Amaro Lucano Francesco Vena, il Managing Director di San Domenico Hotels Aldo Melpignano, il Global Sales and Marketing Manager Indeco Michele Vitulano, e Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader.Il talk sarà disponibile sulla piattaforma streaming e sul canale YouTube di EY.