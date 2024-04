"Città del dopodomani": grande successo per l’incontro con il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi

Grande successo ieri sera per l'evento organizzato dal Consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Barchetta "La città del dopodomani", svoltosi alla presenza del Sindaco de L'Aquila Pierluigi Biondi e del già assessore alle attività produttive di Andria Benedetto Miscioscia.«Il modello L'Aquila è un riferimento anche per la terra di Puglia. Ieri sera con gli amministratori di Fratelli d'Italia ad Andria dove, grazie al consigliere comunale Andrea Barchetta , ho avuto l'occasione di confrontarmi sui temi della rigenerazione e della ricostruzione delle nostre città, proprio partendo dalla cultura. Grazie della splendida accoglienza» ha dichiarato Pierluigi Biondi.«L'esempio virtuoso che portiamo a conoscenza della cittadinanza andriese è la dimostrazione che anche da un tragico evento si può rinascere e costruire un futuro radioso. Servono competenza, abnegazione e soprattutto una visione proprio ciò che oggi manca alla nostra città con l'Amministrazione Bruno – afferma Andrea Barchetta – continueremo con altri incontri proprio per rispondere alle richieste di tanti cittadini».«Pensare alle città del futuro guardando alle nuove esigenze di sviluppo degli agglomerati urbani pensando ad un piano razionale delle reti non solo infrastrutturali ma anche con un occhio al bilanciamento del consumo del territorio per contemperare le esigenze dei cittadini comuni e delle attività produttive. I principali obiettivi sono la mobilità in generale, la sostenibilità, la partecipazione dei cittadini e il potenziamento delle aree a verde con interventi di cura e manutenzione. In definitiva una città "resiliente" capace di affrontare e superare i problemi che connotano la vita quotidiana di una città, allo scopo di migliorare la qualità della vita e progredire dal punto di vista sociale, culturale ed economico» ha dichiarato Miscioscia.Si ringrazia per la partecipazione tutta la cittadinanza e i movimenti e associazioni di categoria intervenute.